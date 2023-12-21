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    4. Twitch fenomeni canlı yayında üzerini çıkarttı! Sansür bandı kaybolunca gerçek ortaya çıktı... O anlar sosyal medyada gündem oldu

    Twitch fenomeni canlı yayında üzerini çıkarttı! Sansür bandı kaybolunca gerçek ortaya çıktı... O anlar sosyal medyada gündem oldu

    21.12.2023 11:38 | Son Güncelleme:
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    Twitch kullanıcısı Firedancer, canlı yayın sırasında üzerini çıkartarak hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşatmak istemişti. Göğüslerinin canlı yayında gözükmemesi için siyah banttan bir sansür uygulayan Twitch yıldızı bir anda bandın ortadan kaybolmasıyla şoke oldu. Fenomen ismin hareketine sosyal medyadan tepki yağdı.

    Twitch fenomeni canlı yayında üzerini çıkarttı! Sansür bandı kaybolunca gerçek ortaya çıktı... O anlar sosyal medyada gündem oldu

    Twitch'te video oyunu oynayarak fenomene dönüşen Firedancer, canlı yayın yaptığı sırada hayranlarının karşısına yarı çıplak bir şekilde bıraktı. Twitch'in sert çıplaklık yasağı kurallarına meydan okuyan canlı yayını sırasında Firedancer, platformun çıplaklığı tespit etmesini önlemek için göğüslerine siyah bir dikdörtgenle sansür uyguladı.

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    Sansür bandının ortadan kalmasıyla fenomen ismin hayranlarını çıplak olduğu konusunda kandırdığı ortaya çıktı. Görüntülerde Firedancer'in beyaz bir iç çamaşırıyla kamera karşısına geçtiği göründü.

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    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcıları 100 binden fazla görüntülenmeye ulaşan canlı yayına tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dostum bu gerçekten delilik... Twitch gözümüzün önünde bir p.rn sitesine dönüşüyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Umarım yasaklanırlar. Bu çok çirkin" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Twitch sansür
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