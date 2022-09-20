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Transseksüel öğretmenin kıyafeti tepki topladı! Sahte göğüsler takınca veliler çıldırdı

20.09.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın Ontario bölgesinde teknoloji öğretmeni olarak çalışan Kayla Lemieux isimli bir kişi kıyafeti nedeniyle velilerin tepkisini çekti. Resmi adı Stephen Hanna olan öğretmenin geçtiğimiz yıl erkekten kadına geçiş ameliyatını tamamladığı belirtilirken sınıfa sahte göğüsler takarak gelmesi tepkilere neden oldu.

Transseksüel öğretmenin kıyafeti tepki topladı! Sahte göğüsler takınca veliler çıldırdı

Kanada’nın Ontario bölgesinde bir lisede yaşanan olay sosyal medyaya taşındı. Geçitğimiz yıl cinsiyet değiştirme ameliyatı olan teknoloji öğretmeni Kayla Lemieux okula sentetik göğüslerle ve dar kıyafetlerle gelmeye başlayınca durum velilerin dikkatini çekti. Öğretmenin göğüs uçlarını belli eden sarkık sentetik göğüsler kullandığını ve bütün vücut ölçülerini belli eden dar kıyafetler tercih ettiğini dile getiren veliler duruma sosyal medyadan isyan etti.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Twitter’da gündem yaratan öğretmene ilişkin veliler sert ifadeler kullanarak okuldan uzaklaştırılması gerektiğini savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu adam sınıftan uzaklaştırılmalı ve bunun bir daha yaşanmaması için adımlar atılmalıdır” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Okulların genellikle öğrenciler için bir kıyafet yönetmeliği var. Acaba bir öğrenci okula bu şekilde gelirse ne olur?” yorumunu ekledi.

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Alaraburya’da yer alan habere göre okul öğretmene ilişkin olarak velilere e-posta yoluyla bir açıklama metni gönderdi. Söz konusu metinde, “Sosyal medyada ve medyada Oakville Trafalgar Lisesi ile ilgili tartışmaların farkındayız. Bu açıklamayı, tüm öğrenciler ve personel için güvenli, ilgili, kapsayıcı, eşitlikçi ve misafirperver bir öğrenim ve çalışma ortamı oluşturmaya ve sürdürmeye kararlı olduğumuzu topluluğumuza yinelemek için kullanmak istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Kanada trans birey
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