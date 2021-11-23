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  4. Kıyafeti nedeniyle saldırıya uğramıştı! 10 gündür haber alınamıyor

Kıyafeti nedeniyle saldırıya uğramıştı! 10 gündür haber alınamıyor

23.11.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da daha önce ekmek almak için evinden çıkan ve iddiaya göre kıyafeti nedeni ile bir şahıs tarafından darp edilen 22 yaşındaki Kübra Ekin isimli genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor. Gözü yaşlı annesi Rahime Özdemir, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi.

Kıyafeti nedeniyle saldırıya uğramıştı! 10 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır’da 5 ay önce ekmek almak için evden çıkan ve iddiaya göre, giydiği kıyafetleri nedeniyle kimliği belirsiz bir kişinin saldırısı sonucunda şiddete uğrayan Kübra Ekin (22) aradan geçen 5 ayın ardından 10 gündür kendisinden haber alınamıyor. 13 Kasım günü akşam saat 17.00 sıralarında annesine evden alışverişe gideceğini söyleyerek çıkan Ekin, kayıplara karıştı. Anne Rahime Özdemir, (50) kızının kaybolmasından sonra polis merkezine giderek kızının kaybolduğunu bildirmesi sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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"KIZIMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Kızının kaybolmasına ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan gözü yaşlı anne Rahime Özdemir, “Kızım kaybolduğu akşam saat 17.00’da alışverişe gitmek için evden çıktı ve daha geri dönmedi. Kızım eve gelmeyince endişe ettim ve karakola gittim başvuruda bulundum. Karakolda bulunan polis memurları, ’22 yaşındadır belki bir yere gitmiştir, gelir geri’ dediler bana ve birçok kez gittim karakola ardından polis memurları sağ olsunlar artık onlar da gereken incelemeyi başlattılar. Kızımdan hiçbir iz daha yok artık ve telefonu da kapalıdır. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Ben kendimce diyorum ya biri onu tutmuş ya da ölmüş. Ben bu iki şeyi düşünüyorum. İnşallah Allah etmesin. Başka da bir şey düşünemiyorum” dedi.

"YETİM BİR KIZDIR, ÇOK İSTİYORUM ONUN BULUNMASINI"

Gözyaşları içerisinde kızına çağrıda bulunan anne Özdemir, “Kızım gel bak ben hiç iyi değilim. Artık ayakta duracak halim dahi yok. Evde durmak bile istemiyorum. Neredeysen sesimi duyuyorsan çık gel. Bütün yetkililere de çağrım. Kızımı bana bulsunlar. Yetim bir kızdır, çok istiyorum onun bulunmasını ve üzerinde dursunlar. Nerededir, ölü ya da sağ ben kızımı istiyorum. Kızımın ölüsünü de istiyorum dirisini de bekliyorum. Artık diyecek söz de bulamıyorum” diye konuştu.

Öte yandan, polis ekiplerinin genç kızın bulunması için çok yönlü inceleme başlattığı öğrenildi. (İHA)

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Diyarbakır
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