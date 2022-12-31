Kıyamet alameti gibi! Gökten yağan iguanaları böyle kurtardı... Tek tek elleriyle topladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki Bredan Denuyl isimli bir adam hafta sonu sıcaklıkların 20 derecelere düştüğü ve bölgenin 33 yıldaki en soğuk 25 Aralık'ına işaret ettiği sırada Güney Florida'da meydana gelen tüyler ürpertici fenomen hakkında "İguanalar kelimenin tam anlamıyla ağaçlardan düşmeye başladı" dedi. Soğuk hayvanın etkisiyle donarak ağaçlardan düşen iguanaların hayatını kurtaran adam sosyal medyada kısa sürede popüler olmayı başardı.

“BİR ANDA YERLERE DÜŞMEYE BAŞLADILAR”

Florida’nın Pembroke Pines bölgesinde balık tuttuğu sırada garip bir iguana yağmuru fark ettiğini dile getiren Denuyl olaya önce şaşkınlıkla yaklaştığını söyledi. Kısa sürede yerlerin donan iguanalarla dolduğunu belirten Denuyl, “Sağıma ve soluma iguanalar dülmeye başladığında onları toplamaya karar verdim. Bir anda yerlere düşmeye başladılar ve yerler doldu. Onların hayatını kurtarmak istedim” dedi.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu uzmanları, halka iguanaların hava kaynaklı felcinin yalnızca geçici olduğu ve hava ısındığında kriyojenik uykularından uyanacakları konusunda güvence verdi.