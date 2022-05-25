Kıyma dizisi konusu nedir? Kıyma dizisi oyuncuları kimlerdir? Kıyma dizisi nerede çekiliyor?

Yeni dizi Kıyma 24 Mayıs’ta yayın hayatına başladı. Adı ile dikkat çeken Kıyma’da Sokağın Çocukları ve Sıfır Bir Adana dizisinden tanıdık isimler de yer alıyor. BluTV platformu altında seyirciyle buluşan olan yeni projede bir yaşam mücadelesi aktarılacak. İşte merakla beklenen Kıyma dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair merak edilen detaylar...

KIYMA DİZİSİ KONUSU NE?

Adana'dan büyük hayallerle İstanbul'a gelen üç arkadaş yeni bir mahallede temiz bir başlangıç yapmak ister. Ancak bela yakalarını bırakmaz. Projenin türü ise yerli aksiyon, macera ve polisiye olacak.

KIYMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Projenin oyuncu kadrosu içerisinde Emrullah Sürmeli (Baran), Cengizhan Yurdutek (Poyraz), Mustafa Yılmaz (Reşat), İrfan Ballı (Tufan), Ömer Varol (Kado) ve Salih İnci (Ömer) gibi isimler yer alıyor.

KIYMA DİZİSİ BAŞLADI MI?

BluTV'nin yeni ve iddialı yapımı Kıyma dizisi 24 Mayıs'ta izleyicisi ile buluştu.

