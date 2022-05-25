MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kıyma dizisi konusu nedir? Kıyma dizisi oyuncuları kimlerdir? Kıyma dizisi nerede çekiliyor?

Kıyma dizisi konusu nedir? Kıyma dizisi oyuncuları kimlerdir? Kıyma dizisi nerede çekiliyor?

25.05.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyma dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Sıfır Bir Adana ve Sokağın Çocukları havasını barındıran BluTV’nin yeni iddialı dizisi Kıyma yayın hayatına başladı. Sevilen içerik platformu BluTV ekranlarında izleyiciyle buluşan olan Kıyma dizisinin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. İşte Kıyma oyuncuları ve karakterleri!

Kıyma dizisi konusu nedir? Kıyma dizisi oyuncuları kimlerdir? Kıyma dizisi nerede çekiliyor?

Yeni dizi Kıyma 24 Mayıs’ta yayın hayatına başladı. Adı ile dikkat çeken Kıyma’da Sokağın Çocukları ve Sıfır Bir Adana dizisinden tanıdık isimler de yer alıyor. BluTV platformu altında seyirciyle buluşan olan yeni projede bir yaşam mücadelesi aktarılacak. İşte merakla beklenen Kıyma dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair merak edilen detaylar...

KIYMA DİZİSİ KONUSU NE?

Adana'dan büyük hayallerle İstanbul'a gelen üç arkadaş yeni bir mahallede temiz bir başlangıç yapmak ister. Ancak bela yakalarını bırakmaz. Projenin türü ise yerli aksiyon, macera ve polisiye olacak.

Kıyma dizisi konusu nedir? Kıyma dizisi oyuncuları kimlerdir? Kıyma dizisi nerede çekiliyor?

KIYMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Projenin oyuncu kadrosu içerisinde Emrullah Sürmeli (Baran), Cengizhan Yurdutek (Poyraz), Mustafa Yılmaz (Reşat), İrfan Ballı (Tufan), Ömer Varol (Kado) ve Salih İnci (Ömer) gibi isimler yer alıyor.

Kıyma dizisi konusu nedir? Kıyma dizisi oyuncuları kimlerdir? Kıyma dizisi nerede çekiliyor?

KIYMA DİZİSİ BAŞLADI MI?

BluTV'nin yeni ve iddialı yapımı Kıyma dizisi 24 Mayıs'ta izleyicisi ile buluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk-ı Memnu yeniden ne zaman başlayacak? Aşk-ı Memnu yeniden ne zaman başlayacak?
Akıllara durgunluk veren soru! "Kayınpederim bana don- gecelik almış, eşim de..."Akıllara durgunluk veren soru! "Kayınpederim bana don- gecelik almış, eşim de..."
Ünlü şarkıcı isyan etti: Konserim engellendi, tüm yasaklara rağmen...Ünlü şarkıcı isyan etti: Konserim engellendi, tüm yasaklara rağmen...
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Milli Takım'da skandal iddia!

Milli Takım'da skandal iddia!

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Akar duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

Akar duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

Dehşete düştü! Tuvaletin kapısını açtığında göz göze geldi

Bir deri bir kemik kaldı! Görenler tanıyamadı

Bir deri bir kemik kaldı! Görenler tanıyamadı

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.