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Kız arkadaşına kızdıkran sonra akılalmaz bir şey yaptı: Verdiği zararın yeri ise asla doldurulamaz!

03.06.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herhangi bir konuda çok öfkelendiğinizde ne yaparsınız? Asla doğru bir davranış olmasa da çevredeki eşyalara mı zarar verirsiniz, yoksa nefes egzersizleri yapıp bir köşede sakinleşmeye mi çalışırsınız? Sizi bilemeyiz ancak kız arkadaşına öfkelenen 21 yaşındaki Brian Hernandez'in kızgınlıkla verdiği zararın yeri pek doldurulamayacak.

Kız arkadaşına kızdıkran sonra akılalmaz bir şey yaptı: Verdiği zararın yeri ise asla doldurulamaz!

21 yaşındaki Hernandez, bir sanat müzesine girdi ve kız arkadaşıyla kavga ettikten sonra yaklaşık 5 milyon dolarlık "yeri doldurulamaz" antik Yunan eserlerini yok etti.

KIZ ARKADAŞINA KIZIP MÜZEDE NE VARSA KIRDI!

Daily Mail'in haberine göre; 21 yaşındaki Brian Hernandez, Teksas'taki Dallas Sanat Müzesi'nde çarşamba gecesi yaptığı saldırı sırasında güvenlik görevlileri tarafından tutuklandı. Daha sonra Dallas polisine, kız arkadaşına kızgın olduğu için paha biçilmez antik sanat eserini yok etmeye karar verdiğini açıkladı.

2500 YIL DAYANDI, HERNANDEZ'İN GAZABINDAN KAÇAMADI

Üç antik Yunan eseri 2500 yıl boyunca hayatta kalabilmişti. Daha uzun bir süre de kalmaları bekleniyordu ta ki Hernandez ortaya çıkmadan önceye kadar.

antik yunan eserleri

Hernandez'in öfkesi üç antik Yunan eserle de sınırlı kalmadı. Antik Yunan eserlerinin yanında ayrıca çağdaş bir Kızılderili parçasını, MÖ 540'tan kalma bir Yunan kupasını ve müzenin cam ön kapısını da yok etti.

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HER ŞEY ÖN CAMI KIRARAK BAŞLADI

Saldırı ise Çarşamba gecesi Hernandez'in metal bir sandalyeyle müzenin cam ön kapısını kırmasıyla başladı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinin Hernandez'in iki vitrini ve çok sayıda antik sanat eserini parçalamak için bir tabure kullandığını gösterdiğini söyledi. Bu parçalardan ikisinin toplam değeri 5 milyon dolar.

Bir noktada, 10 bin dolar değerinde çağdaş bir Kızılderili parçasını aldı ve yere çarparak parçalara ayrıldı. Ayrıca 100 bin dolar değerindeki eski bir Yunan kupasını da adeta katletti Hernandez.

Polis ise ifadesinde eserlerin değerine değindi ve "Yıkılan vitrinlerin içindeki eşyalar, son derece değerli ve türünün tek örneği olan nadir antik eserlerdir" dedi.

Hasar gören eserlere ek olarak, Hernandez bir telefona, bir bilgisayara ve bir banka da zarar verdi. Erken tahminlere göre Hernandez'in gazabının maliyeti 5 milyon 153 bin dolar.

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