Kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran kahraman çocuk yüzündeki yaralar için tedavi görüyor

ABD’nin Wyoming eyaletinde Cheyenne şehrinde yaşayan Bridger Walker, Temmuz 2020’de cesur bir şekilde kız kardeşini vahşi bir köpek saldırısından kurtarmıştı.

Kafasından ve yüzünden sayısız kez ısırılan ve hastanaye kaldırılan Bridger’a 90’dan fazla dikiş atıldı. Bridger’ın hikayesini öğrendikten sonra onu gönüllü olarak ücretsiz bir şekilde tedavi eden sağlık ekibinin yardımları sayesinde küçük kahramanın yaraları kayboluyor.

Alanının en iyisi iki dermotolog olan Dr. Dhaval Bhanusali ve Dr. Cory Maughan, lazer tedavisi uygulayarak küçük çocuğun yaralarını tedavi ediyor. Bridger şimdiye dek yaralarındaki belirginliğin ve kızarıklığın azalması için iki tur tedavi gördü.

New York merkezli bir dermotolog olan ve Ağustos ayında dikişleri alınan Bridger’ın yaraları için lazer tedavisi kullanan Dr. Bhanusali, MailOnline ile yaptığı bir röportajda “Zaman zaman bizim onlar için yapabileceklerimizden daha fazlasını yapan hastalarla karşılaşıyoruz. Dünyayı saran bu kadar negatif şey varken, Bridger bana ilham ve umut verdi. Ona yardım etmek benim en büyük önceliğim. Onun hikayesi dermotoloji dünyasını gerçekten kahraman olan küçük bir çocuğa yardımcı olmak için bir araya getirdi” dedi.