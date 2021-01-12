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Kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran kahraman çocuk yüzündeki yaralar için tedavi görüyor

12.01.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran kahraman çocuk yüzündeki yaralar için tedavi görüyor

Küçük kız kardeşini vahşi köpek saldırısından kurtaran ve yüzünden korkunç şekilde yaralanan altı yaşındaki kahraman çocuk, yaraları için ameliyat oldu.

ABD’nin Wyoming eyaletinde Cheyenne şehrinde yaşayan Bridger Walker, Temmuz 2020’de cesur bir şekilde kız kardeşini vahşi bir köpek saldırısından kurtarmıştı.

Kafasından ve yüzünden sayısız kez ısırılan ve hastanaye kaldırılan Bridger’a 90’dan fazla dikiş atıldı. Bridger’ın hikayesini öğrendikten sonra onu gönüllü olarak ücretsiz bir şekilde tedavi eden sağlık ekibinin yardımları sayesinde küçük kahramanın yaraları kayboluyor.

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Alanının en iyisi iki dermotolog olan Dr. Dhaval Bhanusali ve Dr. Cory Maughan, lazer tedavisi uygulayarak küçük çocuğun yaralarını tedavi ediyor. Bridger şimdiye dek yaralarındaki belirginliğin ve kızarıklığın azalması için iki tur tedavi gördü.

New York merkezli bir dermotolog olan ve Ağustos ayında dikişleri alınan Bridger’ın yaraları için lazer tedavisi kullanan Dr. Bhanusali, MailOnline ile yaptığı bir röportajda “Zaman zaman bizim onlar için yapabileceklerimizden daha fazlasını yapan hastalarla karşılaşıyoruz. Dünyayı saran bu kadar negatif şey varken, Bridger bana ilham ve umut verdi. Ona yardım etmek benim en büyük önceliğim. Onun hikayesi dermotoloji dünyasını gerçekten kahraman olan küçük bir çocuğa yardımcı olmak için bir araya getirdi” dedi.

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Bridger’a ikinci lazer tedavisini Ekim 2020’de uygulayan ve Utah merkezli bir dermotolog olan Dr. Maughan, küçük çocuk hakkında “Bridger böylesi zor zamanlarda ilham veriyor. Onun cesareti bütün ödüller hak ediyor. Ben ve Dr. Bhanusali, onun iyileşme sürecinin bir parçası olduğumuz için ve yara izlerini iyileştirmede uzmanlığımızı kullanabildiğimiz için kendimizi ayrıcalıklı hissediyoruz” dedi.

Geçen yıl teyzesi Nikki Walker tarafından hikayesi Instagram’da paylaşıldıktan sonra Bridger binlerce kişinin dikkatini çekti.

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9 Temmuz’da yaşanan köpek saldırısından sonra Brigder teyzesine “Biri ölecekse, o kişi ben olmalıyım diye düşündüm” demişti.

Teyzesi ise köpeğin sahibi ile Bridger’ın ailesinin iletişim içinde olduğunu, köpeğin sahibi ailenin harika insanlar olduğunu söylemiş ve “Onlara karşı bir kızgınlık hissetmiyoruz” demişti.

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