Kızı Dilan Çıtak ile küsmüştü! İbrahim Tatlıses’den olay sözler: Kim paramı çalıyor...

İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile arası bozulmuştu. Dilan Çıtak kardeşi İdo ve annesini suçlamıştı. Dilan Çıtak "Derdim tabii ki İdo’dur! Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. O şahıs yüzünden dışlandım ve evden kovuldum. İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. İbrahim Tatlıses ile uğraşırsanız böyle ayağınıza dolanır!" demişti.

İbrahim Tatlıses ise bu sözlerden sonra deliye dönmüş ve "Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim çünkü benim hiçbir çocuğum böyle bir yalan söylemez. Bodrum’da otursun diye verdiğim evi 6 milyon TL'ye sattı. Bunu benim iznim ve bilgim olmadan yaptı. Ben sana verdim, sen sattın. 'Bana kira vereceksin' dedim, evimi bastın, bana televizyon kumandasını fırlattın. Benim eski halim olsaydı bunları yapabilir miydin? Derya Hanım benim 1'imi 5, 5'imi 15 etmiştir. Derya Hanım'ın adını besmele ile anılması gerekir" demişti.

Ortam durulmadı, Dilan Çıtak mirasçı olduğunu söyledi. İbrahim Tatlıses ise Aramızda Kalmasın'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

DİLAN ÇITAK'I SAYMADI

"Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin. Kim paramı çalıyor, bana kötülük yapıyorsa belasını bulur. Ben mağaradan çıktım, köpek gibi çalışıp bugünlere geldim."

Tatlıses ayrıca "İdo adamdır Melek adamdır" diyerek Urfa'daki 2 kızı, Melek ve Elif'i sayarak 4 kızım var dedi. Arasının açık olduğu Dilan Çıtak'ı saymadı.