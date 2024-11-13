Kızı olduğunu söylemişti! 6 yaşındaki çocukla hızlı treninin tuvaletine gidip saatlerce çıkmadı... Personel kapıyı kırdığında karşılaştığı manzaraya inanamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de bir hızlı trende yaşanan olay çok konuşuldu. 6 yaşındaki küçük bir kızla trene binen adam görgü tanıklara çocuğun kendi kızı olduğunu söyledi. Yolculuğun sonlarına doğru 6 yaşındaki küçük kız uyanmaya başladı ve yarı baygın bir halde bir şeyler mırıldandı. Kız uyanmaya başladıktan sonra adamın hareketleri giderek daha tuhaf bir hal almaya başladı. Kızının tuvalete gitmek istediğini söyleyerek kendisi de onunla birlikte tuvalete gitti.

SAATLERCE TUVALETTEN ÇIKMADILAR

Adam ve küçük kız tuvalete gittikten sonra yolcular uzun süre onlardan ses gelmemesi üzerine endişelendi ve tren personeline durumu rapor etti. Önce kadın çalışan tuvalete yaklaştı, kapıyı çaldı ve kibarca içeride yardıma ihtiyaç olup olmadığını sordu. Ancak içeriden hâlâ bir yanıt gelmedi. Tren çalışanı artık sorunun ciddiyetinin farkına vardı ve banyo kapısını dışarıdan açmak için acil durum düğmesini kullanmaktan çekinmedi.

İNSAN KAÇAKÇISI ÇIKTI

Tuvaletin kapısı açıldığında ise personel karşılaştığı manzaraya inanamadı. Çünkü personel kapı açılır açılmaz adamın sol eliyle kızın burnunu, sağ eliyle de ağzını sıkarak kızı bir şeyler yutmaya zorladığını gördü. Kapının açık olduğunu gören adam çok korktu. Adamın dikkatsizliğinden yararlanan kadın çalışan, küçük kızı hemen dışarı çıkardı. Yanındaki yolcular ve diğer bazı tren personeli hızla tuvaletteki adamın etrafını sararak tren polisinin gelmesini beklediler. Polis soruştumasında adamın insan kaçakçısı olduğunu belirtti.