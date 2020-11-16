Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Tarım ve Orman Bakanlığı, kızıl geyik acente kotalarının avlattırılmasına ilişkin 14 bin ile 30 bin lirasında bedellerle ihale açtı. Bu ihaleye katılarak Kütahya ve Eskişehir arasındaki Türkmen Dağı eteklerindeki kızıl geyik avına çıkan Alanya'nın kapatılan Güzelbağ belde belediyesinin eski başkanı MHP'li Mehmet Kula, avladığı kızıl geyiğin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Kula fotoğrafın altına da, “2020-2021 Av turizmi kapsamında adıma verilen kızıl geyik kotasını Kütahya Türkmenbaba Yaban Hayatı geliştirme sahasında icra ettik. Avlanma süresi içerisinde yanımda olan Milli Parklar görevlisi Kamil Bayır Beye, bize rehberlik eden Rasim Altıntaş’a, yol arkadaşım Hüseyin Güven Beye yakın ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Devlete bir kuruş borcu olmayan bütün avcı dostlarıma rastgele diyorum” diye yazdı. Ancak fotoğraf, tartışmaya neden oldu. Mehmet Kula'nın avladığı hayvanın nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu belirten birçok sosyal medya kullanıcısı bu duruma tepki gösterdi.

'YANLIŞ BİR ŞEY YAPMIŞ OLSAM ZATEN MÜDAHALE EDİLİRDİ' Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuşan Mehmet Kula, yaptığı işin yasal olduğunu söyledi. Mehmet Kula, yasal olarak avlandığını ifade ederek, şöyle konuştu: Belgeselleri aratmayan kareler! Burası Erzurum "Devletin izin verdiği miktarda ücretini ödemek koşuluyla yasal bir avlanma yaptık. Zaten avlandığımız hayvan yaşlı, devletin izin verdiği hayvanlar da onlar. Onların avlanmasıyla genç hayvanların önünü açmak için yaşlıların avlanılmasına izin veriliyor. Ben devlet adamıyım, yanlış, yasal olmayan bir şeyi asla yapmam. Devletin polisi, jandarması var, yanlış bir şey yapmış olsam zaten müdahale edilirdi. Benim gibi avlanma yapan avcıların ödediği parayı, devlet hayvanlara yem su gibi ödemelerde kullanıyor. Tepki verenlerin amacı üzüm yemek değil, bağcı dövmek. Dünyada bu avlanma şekli av hayvanının olduğu bütün ülkelerde var. Unutmasınlar; giydikleri ayakkabı hayvan derisi, giydikleri kürkler hayvan derisi, kasaptan aldıkları et hayvanlardan elde ediliyor. Avcılar toplumun en düzgün insanlarıdır. Bir lira devletin herhangi bir kurumuna borcun olsa ne ruhsat ne de belge alabilirsin. Fincancı katırları ürktüğüne göre yanlış yolda değiliz."