Kızıl Goncalar'ın afişi yayınlandı! Özgü Namal'ın son haline yorum yağdı

Özcan Deniz ile Özgü Namal'ı buluşturan Kızıl Goncalar dizisi sete çıkmak için gün sayıyor. Büyük bir heyecanla beklenen dizi için hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin 2 başrol oyuncusu Özgü Namal ile Özcan Deniz 16-19 Ekim 2023 tarihleri arasında, Cannes Palais des Festivals et des Congrès alanında gerçekleştirilecek “Cannes Mipcom Fuarı” için hazırlanan afiş için bir araya geldi. Fuara Özcan Deniz onur konuğu olarak katılacak.

Heyecanla beklenen dizinin Cannes afişi de yayınlandı. Büyük beğeni toplayan afişte Özgü Namal'ın son hali dikkat çekti. Güzel oyuncuya; 'Flash Tv yaşlandırma tekniği mi kullanmışlar', 'Sanki başka birisi', 'Yüzüne ne yapmışlar' gibi yorumlar yapıldı.

“Vatanım Sensin” ve “Atatürk” filmi gibi önemli yapımları yazan Necati Şahin’in imzasını taşıyan “Kızıl Goncalar” dizisini ödüllü yönetmen Ömür Atay çekecek.

