Kızıl Goncalar'ın Feyza'sı Zehra Kelleci'nin gerçek hayattaki hali gündem oldu! "Sadi baban görmesin"

Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde olduğu Kızıl Goncalar dizisi, her hafta büyük bir merakla izleniyor.

Dizide dikkat çeken bir isim de kuzeni Cüneyd'e aşık olan Feyza... Feyza'ya da yeni yeteneklerden Zehra Kelleci hayat veriyor. Ünlü oyuncu dizide de tesettürlü bir kadını canlandırıyor.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Diğer oyuncular gibi onun da gerçek hayattaki hali merak edildi. Pozları sosyal medyayı sallayan oyuncunun her paylaşımı da çok konuşuluyor.

Kelleci, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyada oyuncuya, "Bu ne hal ey fani", "Ay çok şaşkınım", "Sadi baban görmesin", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yapılıyor.









