Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal kimdir, kaç yaşında? Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral neden öldü, ne zaman? İşte dizileri...

Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kızıl Goncalar dizisi seküler bir karakter olan Levent ile muhafazakar bir yaşam biçimini tercih eden Meryem'in yollarının kesişmesi ile başlayacak. Özgü Namal, dizide Özcan Deniz ile başrolü paylaşıyor. Ünlü oyuncu 2003 yılında ekrana gelen fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Elif Eylül karakteri ile milyonların gönlünde taht kurmuştu. İşte Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'ın rol aldığı diziler...
Özgü Namal 28 Aralık 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Ünlü oyuncunun tam adı Melahat Özgü Namal'dır. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.
Özgü Namal, Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.
2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal-komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti. 2009 yılında yayın hayatına başlayan ve 2011 yılında final yapan Hanımın Çiftliği dizisinde Mehmet Aslantuğ ile başrolü paylaştı. Ünlü oyuncu birçok dizi ve filmde rol aldı.
Özgü Namal, 2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile evlendi. Çiftin 2 çocuğu oldu.
Serdar Oral, 6 Ekim 2020'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Özgü Namal'ın rol aldığı diziler:
1998 Affet Bizi Hocam
1998 İkinci Bahar
1999 Kerem
2000 Karate Can
2001 Yeditepe İstanbul
2001 Bir Filiz Vardı
2001 Cinlerle Periler
2002 Beşibiryerde
2002 Havada Bulut
2003-2005 Kurtlar Vadisi
2004 Hayat Bilgisi
2004 Anlat istanbul
2006 Bebeğim
2006 Nerede Kalmıştık?
2008 Koca Kafalar
2008 Benim Annem Bir Melek
2009 Masumlar
2009-2011 Hanımın Çiftliği
2012 Koyu Kırmızı
2013-2014 Merhamet
2023- Kızıl Goncalar