Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal kimdir, kaç yaşında? Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral neden öldü, ne zaman? İşte dizileri...

Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kızıl Goncalar dizisi seküler bir karakter olan Levent ile muhafazakar bir yaşam biçimini tercih eden Meryem'in yollarının kesişmesi ile başlayacak. Özgü Namal, dizide Özcan Deniz ile başrolü paylaşıyor. Ünlü oyuncu 2003 yılında ekrana gelen fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Elif Eylül karakteri ile milyonların gönlünde taht kurmuştu. İşte Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'ın rol aldığı diziler...

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Özgü Namal 28 Aralık 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Ünlü oyuncunun tam adı Melahat Özgü Namal'dır. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.

Özgü Namal, Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

KURTLAR VADİSİ'NDE CANLANDIRDIĞI ELİF KARAKTERİYLE TANINDI!

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal-komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti. 2009 yılında yayın hayatına başlayan ve 2011 yılında final yapan Hanımın Çiftliği dizisinde Mehmet Aslantuğ ile başrolü paylaştı. Ünlü oyuncu birçok dizi ve filmde rol aldı.

ÖZGÜ NAMAL'IN EŞİ SERDAR ORAL NEDEN ÖLDÜ?

Özgü Namal, 2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile evlendi. Çiftin 2 çocuğu oldu.

Serdar Oral, 6 Ekim 2020'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

KIZIL GONCALAR'IN MERYEM'İ ÖZGÜ NAMAL'IN DİZİLERİ

Özgü Namal'ın rol aldığı diziler:

1998 Affet Bizi Hocam

1998 İkinci Bahar

1999 Kerem

2000 Karate Can

2001 Yeditepe İstanbul

2001 Bir Filiz Vardı

2001 Cinlerle Periler

2002 Beşibiryerde

2002 Havada Bulut

2003-2005 Kurtlar Vadisi

2004 Hayat Bilgisi

2004 Anlat istanbul

2006 Bebeğim

2006 Nerede Kalmıştık?

2008 Koca Kafalar

2008 Benim Annem Bir Melek

2009 Masumlar

2009-2011 Hanımın Çiftliği

2012 Koyu Kırmızı

2013-2014 Merhamet

2023- Kızıl Goncalar







