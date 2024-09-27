Kızıl Goncalar senaristinin Yalı Çapkını yorumu seyirciyi kızdırdı! 'Libidosu yüksek çift'

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezonuyla birlikte gündemden düşmüyor. Yeni karakterlerin varlığı seyircilerin tepkisine yol açarken reyting sonuçları o derece düşüyor.

Sosyal medyada isyan eden izleyici bir an önce Seyran ve Ferit'in bir arada olmasını istiyor. Senariste seslenen isyan eden izleyiciler bir karşılık bulamıyor.

"LİBİDOLARI YÜKSEK ÇİFT"

Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati Şahin, sorularını yanıtladığı Gazete Oksijen'de Yalı Çapkını'nın sevilen çiftinden bahsetti. Şahin, "Libidosu çok yüksek çiftleri izlemeyi seviyorlar. Yalı Çapkını’ndaki çift mesela. 2-3 yıldır izleniyor ve gerçekten o çiftin libidosu çok yüksek." dedi. Ünlü senarist "Oysa Kızıl Goncalar’da edebiyatı ve maneviyatı yüksek başka bir şey izliyorlar." ifadelerini kullandı.

Şükrü Necati Şahin'in bu sözleri ise tartışma yarattı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar senariste tepki gösterdi. O yorumlardan bazıları...