Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan kadroya dahil oldu! Setten ilk kare

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularından Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi hastanede devam ediyor.

Setar Tanrıöğen'in hayat verdiği 'Abdullah Ünal' karakterini bundan sonra Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı duyuruldu. Yeni 'Abdullah' karakteri sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı dizi takipçileri Ahmet Mümtaz Taylan'ın kadroya dahil olmasını doğru bulurken bazı dizi hayranları ise 'Hiç olmamış' şeklinde yorumlar yaptı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal'ı canlandıracak olan Ahmet Mümtaz Taylan’ın setten ilk fotoğrafı yayınlandı.