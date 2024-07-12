Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun davet tarzı çok beğenildi! Bakan bir daha baktı

Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu her yaptığı ile olay oluyor.

Son olarak bir markanın özel davetine katılan Sıla Türkoğlu gecede kırmızı mini elbisesi ile göz doldurdu.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Derin göğüs dekoltesine sahip cesur tarzı ile peş peşe pozlar veren Sıla Türkoğlu geceden karelerini de sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Ünlü ismin 'Sondaki içimizden geldi' notunu düştüğü o kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Sıla Türkoğlu'na sosyal medyada; 'Harika görünüyor', 'Füze atsaydın', 'Bir renk bu kadar mı yakışır', 'Çok güzelsin', 'Muhteşem ötesi' gibi yorumlar yapıldı.





