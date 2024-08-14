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  4. Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu sette yaşadığı olayı itiraf etti! "Settar abi bir kere beni kenara çekip..."

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu sette yaşadığı olayı itiraf etti! "Settar abi bir kere beni kenara çekip..."

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.08.2024 07:30
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Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren güzel oyuncu Sıla Türkoğlu bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. Set anılarından da bahseden Türkoğlu, dizinin Apo'su Settar Tanrıöğen ile bir anısını anlattı.

İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, Kızılcık Şerbeti dizisi son dönemlerin en çok izlenen dizisi oldu. İzleyiciyi içine çeken hikayesiyle 3 sezondur devam eden dizinin oyuncularından Sıla Türkoğlu dizide Doğa karakterine hayat veriyor. Zaman zaman açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen güzel oyuncu Başak Sucuka'nın YouTube programında daha önce hiç duymadığınız Settar Tanrıöven ile set anısını anlattı.

Hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile çok konuşulan isimlerden biri olan Sıla Türkoğlu, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine dair daha önce anlatmadığı anılarından bahsetti.

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"Nasıl hissedersem öyle oynuyorum ve bu çok beğeniliyor" diyen Türkoğlu, oyunculuğuna dair ekipten her zaman güzel tepkiler aldığını söyledi.

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Ağlamaması gereken bir sahnenin provasında duyguya kapılarak ağladığını anlatan Türkoğlu bu sahnenin ardından yönetmeninden "Sen doğru yoldasın" diye övgü aldığını belirttikten sonra Settar Tanrıöğenle de bir anısını anlattı.

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Türkoğlu, "Settar abi bir kere beni kenara çekip 'Sen tiyatro yapıyor musun?' dedi. Ben de dalga geçerek 'Yok abi, çaycı mı lazım sizin tiyatroya ben gelirim istersen.' dedim. Çünkü o kadar büyük ki benim gözümde onlarla bir tiyatro sahnesi paylaşmak benim için inanılmaz bir şey. O da 'Yok, o kadar iyi ve doğru bir yerden oynuyorsun ki ben seni aktif bir şekilde tiyatro yapıyorsun zannettim.' falan dedi. Benden yaşça büyük ve beğendiğim isimlerden böyle küçük küçük övgüler almak çok gurur verici bir şey benim için." dedi.

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