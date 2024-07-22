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‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Görkem’i Özge Özacar iş insanı sevgilisini sevgilisini öpmeye doyamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.07.2024 07:12
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‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Görkem’i, Özge Özacar son dönemde adından sıklıkla söz ettiriyor. Güzel oyuncu son olarak sevgilisi Oğuz Özmen’i, Bodrum tatilinde öpücüklere boğarken görüntülendi.

‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Görkem’i Özge Özacar iş insanı sevgilisini sevgilisini öpmeye doyamadı

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde kamera karşısına geçen Özge Özacar hem rolüyle hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

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Rolüyle uzun süre adından söz ettiren oyuncu "Güzel tepkiler alıyorum, insanların beni sevdiğini bana hissettirmeleri harika bir duygu. Sosyal medyaya gelirsek beni yakından tanısalar küfür etmezler bence bana" demişti.

İş insanı Oğuz Özmen ile aşkını ilan eden 29 yaşındaki oyuncu, "Çok mutluyum. Keyfimiz yerinde. Daim olur inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

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Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; ‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Görkem’i Özge Özacar sevgilisiyle dolu dizgin aşkına devam ediyor. Sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atan çift kameralara yakalandı.

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Özacar sevgilisi Oğuz Özmen’i, Bodrum tatilinde öpücüklere boğarken görüntülendi.

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Özge Özacar
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