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Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar Sıla Türkoğlu'nun fanlarına sessiz kalamadı! Yanıtı olay oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.04.2024 20:03
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Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakteriyle hayat veren Özge Özacar dizide canlandırdığı karaktere glen kötü yorumlara yanıtsız kalamadı. Özacar, rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'nun fanlarından karakterine gelen olumsuz yorum ve hakaretlere karşı açıklama bulundu.

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ne Görkem rolüyle dahil olan Özge Özacar son dönemlerde adından sıkça söz ettiriyor. Dizide canlandırdığı karakter nedeniyle sosyal medyada ve hatta sokakta olumsuz yorumlar alan Özacar bu duruma karşılık rol arkadaşı Sıla Türkoğu'nun fanları üzerinden yanıt verdi.

'ORADAKİ TEPKİ KARAKTERE'

Özge Özacar Kızılcıkcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Görkem karakterine gelen olumsuz yorumlara karşı, "Mesela biz sizinle birebir tanış olduğumuz için siz beni biliyorsunuz ve bir şey söyleyecek olsanız da nezaketle söylersiniz. Sosyal medyanın da öyle bir ince çizgisi var. Marmara Üniversitesi İletişim Bölümü çıkışlıyım. Medya okur-yazarlığı tarafını oradan aldığım için de zaten ben Özge olarak kimim ve internetten ya da sokaktan biri bir şey dendiğinde Özge'nin ayrımını yapacak bir eğitim seviyesine sahibim olduğuma inanıyorum açıkçası. O insanların da Sıla'nın olur bir başkasının olur hiç fark etmez. Sevdiklerinden destek olmak istemelerini çok kıymetli buluyorum. Oradaki tepki de Özge olarak değil, benden ziyade karaktere." dedi.

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KÜFÜR VE HAKARET EDİYORLAR

Muhabirin "Küfür de ediyorlar, hakaret de ediyorlar" demesi üzerine Özacar, "Birebir tanışsak kimse küfür etmez bence bana" diyerek açıklamasını tamamladı.

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