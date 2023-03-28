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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek iftar sonrası Eyüp Sultan'da! Dua ederken görüntülendi

28.03.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız Lara karakteri ile tanınan ve verdiği kilolarla dikkat çeken Feyza Civelek, Ramazan ayını Eyüp Sultan Camii içerisinde yer alan Eyüp Sultan Türbesi'nde karşıladı. İftar sonrası görüntülenen oyuncu kameraları görünce şaşırdı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek iftar sonrası Eyüp Sultan'da! Dua ederken görüntülendi

Verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüşen ve şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde fettan gelin Nilay karakteriyle ekranda olan Feyza Civelek iftar sonrası görüntülendi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek muhabirler tarafından görüntülendiğini anlayınca kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

ÖNCE DUA ETTİ SONRA AÇIKLAMA YAPTI

Snob Magazin'in haberine göre; Ebu Eyyûb el-Ensarî'nin kabrinin başında dua ettikten sonra kendisini görüntüleyen muhabirlerin yanına gelerek herkese iyi ramazanlar dileyen Feyza Civelek şunları söyledi:

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''Çok zor günlerden geçtik. Depremler, seller, türlü türlü afetler hep üst üste geldi. Biraz manevi huzur bulmak, deprem ve sel felaketleriyle ruhumda açılan derin yaraları birazda olsa sarmak istedim. Açıkçası sizleri burada görünce çok şaşırdım. Allah hiçbirimize bir daha böyle acı günler göstermesin. Tek temennim ve en büyük dileğim bu şu an.''

İnce, özür diledi ama... Yanıt gecikmedi İnce, özür diledi ama... Yanıt gecikmedi

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Basın mensuplarının fotoğraf isteğini de geri çevirmeyen Feyza Civelek, bir kez daha tüm muhabirlerin ramazan ayını kutlayarak Eyüp Sultan'dan ayrıldı.

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