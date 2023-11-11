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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in başından geçen olay dizi konusu oldu!

11.11.2023 14:36 | Son Güncelleme:
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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in başından geçen olay yakında Show Tv'de başlayacak olan yeni dizi Sandık Kokusu'na konu oldu. Dizinin senaristi Melis Civelek, oyuncu kızı Feyza Civelek'in çocukken yaşadığı bir olayı diziye taşıdı.

Sandık Kokusu dizisinde Demet Akbağ’ın hayat verdiği Filiz karakterinin ilk bölümde başından geçen sarsıcı olayın gerçek bir hikayeden esinlenilerek yazıldığı ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde göre Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Nilay rolüyle hafızalara kazınan Feyza Civelek'in çocukken başından geçen olay Sandık Kokusu senaryosuna işlendi.

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ÜNLÜ OYUNCUNUN HAYATINDAN ESİNLENİLDİ

Sandık Kokusu dizisi Show TV’nin iddialı yeni dizisi olarak dikkat çekiyor. O3 Medya’nın imza attığı dizinin dünyasını Zeynep Günay kurdu, Nezaket Coşkun ise yönetiyor. Demet Akbağ (Filiz) ile Özge Özpirinçci’nin (Karsu) anne kıza hayat vereceği diziyi usta senarist Melis Civelek, Zeynep Gür ile beraber yazıyor. Merakla beklenen dizideki anne kızın arasını bozan çatışmayı başlatan olayın gerçekte de yaşandığı ortaya çıktı.

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Sandık Kokusu'nun tanıtımda kullanan sahnede anne kız arasında çok sarsıcı bir kavga yaşanıyor. Filiz (Demet Akbağ), 3 çocuk annesi olan kızı Karsu’nun (Özge Özpirinçci) emanet ettiği torunu Kuzey’i kaybediyor. Filiz şehirler arası otobüs yolculuğu sırasında verilen molada torununu derin bir uykudayken bırakıp tuvalete gidiyor, tuvalet sırasında kuyruk olunca Filiz beklemek zorunda kalıyor. Bu sırada minik Kuzey uyanıyor, anneannesini yanında göremeyince otobüsten iniyor. Ancak kalabalıktan korkup tekrar otobüse biniyor ancak o otobüsün indiği otobüs olmadığı ortaya çıkıyor.

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Bu olayın senarist Melis Civelek’in Kızılcık Şerbeti dizisinin fenomen karakterlerinden Nilay’a hayat veren kızı Feyza Civelek’in başından geçtiği, babasının çocukken Feyza Civelek’i otobüs yolculuğu sırasında kaybettiği öğrenildi. Melis Civelek’in kızının geçmişte yaşadığı bu olaydan yola çıkarak Sandık Kokusu dizisinin hikayesini kurduğu belirtildi. Dizide Kuzey kaybolurken, gerçek hayatta ise Feyza Civelek ailesine teslim edilmiş.

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