Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu eski haliyle sosyal medyayı salladı! Görenler hayran kaldı

Cuma akşamlarına damga vuran yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle sosyal medyayı sallıyor.

Oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu eski haliyle gündem olmayı başardı.

ESKİ HALİ ÇOK BEĞENİLDİ

Dizide Fatih’in annesi Pembe Ünal karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun yıllar önceki halini görenler çok şaşırdı. 48 yaşındaki ünlü ismin eski hali beğeni topladı.

Gençliğinden beri birçok başarılı projede yer alan Taşçıoğlu, Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol aldı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu dizilerdeki görüntülerine sosyal medyada; 'Feci güzel bir kadın', 'Pinko çok güzel bir kadın', 'Gençliği mankenlere taş çıkarır', 'Alev'den daha güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.