"Kızınızı eve bağlayın!" sözleri Müge Anlı'yı sinirlendirdi! Eski nişanlısının 17 yaşındaki kardeşini kaçırdı, stüdyo karıştı

Müge Anlı canlı yayında bir kayıp olayını daha ele aldı. 17 yaşındaki Elif Nur Çelik'ten 13 Aralık Çarşamba gününden bu yana haber alınamadığını belirten ünlü gazeteci Müge Anlı, konuya ilişkin detayları aktardı. Küçük kızı kaçıran kişinin ablasının nişanlanmak üzereyken ayrıldığı sevgilisi Altuğ olabileceği iddia edildi. Elif Nur Çelik'in anne ve teyzesi ise endişeli olduklarını vurguladı.

TEPKİ ÇEKEN DETAY!

Altuğ'un zararlı madde satışı yaptığı öne sürülürken programda cep telefonu mesajlarına da yer verildi.

"O SENİN CEZAN!"

Altuğ'un attığı mesajlarda "O senin cezan" ifadesine yer vermesi dikkat çekti. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Altuğ Dobluca'nın babası canlı yayına telefon bağlantısı gerçekleştirdi.

MÜGE ANLI'YI ÇİLEDEN ÇIKARAN SÖZLER!

"Kızı evinize bağlayın" diyen babanın sözleri Müge Anlı'yı sinirlendirdi.

Ünlü gazeteci Müge Anlı, bu sözler üzerine "Siz niye oğlunuzu bağlamadınız beyefendi? Sizin bu tavrınızın nedeni nedir? Biraz bir mahcubiyet hissetmiyor musunuz?" diyerek yaşlı adama çıkıştı.

Anlı açıklamalarına şöyle devam etti:

"Benim oğlum sizin büyük kızla geziyordu, küçüğüne bakması çok büyük ahlaksızlık, terbiye verememişim. Özür dilerim ben de arıyorum. Kızını bağla diyene diyene kadar erkek babası olarak böyle bir duygu hissetmiyor musunuz? Beyefendi kızın yaşı küçük. O çocuk! Sizin oğlunuz ise yetişkin..."







