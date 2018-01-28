Kızlarım İçin dizisi reyting kurbanı oldu!

Ekrana erken veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. Kanal D'de Kasım ayında yayınlanmaya başlayan Kızlarım İçin dizisi de reytinglere yenildi.

Yapımcılığını Süreç Film'in, yönetmenliğini Mesude Erarslan Tekin'in üstlendiği; başrollerini Fikret Kuşkan, Tuvana Türkay, Elifcan Ongurlar, Sanem Yeles, Ahsen Eroğlu, Naz Ar, Serdar Özer, Anıl Tetik, Cansu Fırıncı, Hakan Yufkacıgil, Numan Çakır ve Ülkü Duru'nun paylaştığı yapım, düşük reytingleri nedeniyle 10. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Kızlarım İçin, final bölümüyle 6 Şubat Salı 22.15'te Kanal D'de!