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  4. Kızlarının gözü önünde eski eşini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı

Kızlarının gözü önünde eski eşini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı

05.10.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendisinden Ayşe Aksu'yu (43) kızlarını okula götürürken tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Remzi Aksu (44), ifadesinde eski eşini barışma teklifini geri çevirdiği için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Çerkezköy'de yaşayan Ayşe Aksu, ağustos ayında kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Remzi Aksu'dan boşanıp, 3 çocuğunu da yanına alarak ilçede başka bir eve taşındı. Boya, badana işleri yapan Remzi Aksu, dün sabah, takip ettiği Ayşe Aksu’nun oturduğu binanın önüne gitti. Bir süre sonra Ayşe Aksu, kızını okula götürmek için evden çıktı.

Tabancasını çeken Remzi Aksu, Ayşe Aksu’ya kızlarının gözü önünde peş peşe ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Ayşe Aksu, kanları içinde yere yığılırken, Remzi Aksu ise motosikletle kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Aksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Aksu’nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

TANIKLIK YAPAN KOMŞUSUNU DA YARALADI

Olayın ardından Remzi Aksu, bu kez boşanma davalarında şahitlik yaptığı belirtilen komşusu Volkan A.'nın İstasyon Mahallesi Yazgan Sokak’taki evine gitti. Burada Volkan A.’yı da sırtından vurup yaralayan Aksu, polise gidip teslim oldu.

Remzi Aksu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
İfadesinde Ayşe Aksu’yu çok sevdiğini bu nedenle olay günü barışmak için gittiğini öne süren Remzi Aksu, "Eşim ve çocuklarımla yeniden birlikte yaşamak istiyorum. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Eşimden barışmak istediğimi ve yeniden evine dönmesini istedim. Bunu kabul etmedi, o yüzden bu olay meydana geldi" dediği belirtildi.

Ayşe Aksu, Çerkezköy Fatih Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Türbedere Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)

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cinayet Tekirdağ
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