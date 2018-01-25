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Klavye Delikanlıları geri mi dönüyor? Ünlü yönetmen açıkladı

KLAVYE DELİKANLILARI HABERLERİ | 25.01.2018 21:13 | Son Güncelleme 11 saat önce

Bir süre önce Show Tv'deki ekran macerasına son veren ‘Klavye Delikanlıları' dizisinin geri döneceği iddia ediliyor.

Klavye Delikanlıları geri mi dönüyor? Ünlü yönetmen açıkladı

Bir süre önce Show Tv'deki ekran macerasına son veren ‘Klavye Delikanlıları' dizisinin geri döneceği iddialarına, yönetmen Murat Şeker açıklık getirdi.

Murat Şeker Twitter hesabından dizinin yeniden dönmesi için haber beklediklerini duyurdu. Şeker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: ‘Klavye Delikanliları dönüyor mu? Yaklaşık 2 aydır her gün onlarca belki yüzlerce kez bana yöneltilen soru bu. Biz de dönmesini çok istiyoruz. Hatta hali hazırda internet üzerinden yayınlanma konusunda bir portal ile belli bir noktaya da geldik. Açıkçası biz de haber bekliyoruz' açıklamasında bulundu.

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Klavye Delikanlıları show tv

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