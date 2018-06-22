MAGAZİN

Klibi 'erotik' diye yasaklanmıştı! Hadise'ye yasak vız geldi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2018 09:29 | Son Güncelleme

Hadise Sıfır Tolerans şarkısının klibi için RTÜK'e göndermede bulundu

Klibi 'erotik' diye yasaklanmıştı! Hadise'ye yasak vız geldi!

Hadise, ‘Sıfır Tolerans’ şarkısına Kasım 2017’de klip çekmiş, Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçmişti.

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RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), klibi yayınlayan 4 müzik kanalına (Power Türk, Dream Türk, Viva, Krap Pop) reklam gelirlerinin yüzde 2’si kadar para cezası kesmiş, görüntüleri erotik filmin bir tık altı olarak değerlendirmişti.

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Raporda Fransız oyuncunun yatakta Hadise’yi öpüp kokladığı yer almıştı.

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İSYAN ETMİŞTİ

Hadise de şu karşılığı vermişti: “Ahlaksızlık sizin kafanızda. Klibime verilen ‘erotik’ damgasına katılmam, izin vermem! Bir kadın olarak buna boyun eğmeyecek ve sanatımı özgürce yapmaya devam edeceğim.”

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Hadise aradan 7 ay geçtikten sonra dün Instagram’dan bir açıklama daha yaptı ve RTÜK’e göndermede bulundu:

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"Tüm yasaklara ve engellere rağmen ‘Sıfır Tolerans’ 100 milyon izlenmeyi geçti.” Takipçileri şarkıcıyı tebrik yağmuruna tuttu."

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Sıfır Tolerans

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