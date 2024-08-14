Klimanın içinden gizli kamera çıktı! Apartman görevlisinden şüphelendi... "Videoların sızdırılmasından endişeleniyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Chon Buri bölgesindeki bir apartmanda yaşayan Noon isimli bir kadın evinde bulunan klimanın ünitesinde gizli kamera bulunca hayatının en büyük şokunu yaşadı. Gizli kameranın ve gizlendiği yerin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Noon gönderisine, "Apartman kapıcısının odamın içine bu gizli kamerayı yerleştirdiğine inanıyorum. Bu kameranın çektiği videoların sızdırılmasından endişeleniyorum" notunu ekledi.

Gizli kameranın klimanın kablolarının ve tüplerinin paketlendiği plastik bir sokete gizlendiğini söyleyen Noon, plastik bantla sabitlenen kameranın 7/24 çalışması içinde klimanın elektrik kaynağına bağlandığını sözlerine ekledi.

Noon, Channel 7'ye verdiği röportajda, daireyi erkek ve kadın arkadaşlarıyla kiraladıklarını ve gizli kamerayı yeni keşfettiklerini açıkladı. Öğlen, klimadan su damladığını fark edince el feneriyle durumu araştırmaya karar verdiklerini, bu esnada kameranın kırmızı ve yeşil ışıklarının yanıp söndüğünü gördüklerini anlattı.