‘Kobra Murat’ canlı yayında açıkladı: AK Parti’den teklif geldi!

'Kobra Murat' olarak bilinen Roman şarkıcı Murat Divandiler, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle siyasetle olan ilişkisine yönelik kullandığı ifadeler programa damga vuran Kobra Murat’ın ‘Sizin siyaset gibi bir isteğiniz var mı? Siyasete girmek ister misiniz?’ sorusuna verdiği yanıt gündem yarattı.

Kobra Murat kendisine millet vekili olması için teklif geldiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Bana teklif geldi ben de olacaktım milletvekili ama kabul etmedim. Ben şey istiyorum; otururum parkta ağlarım, gülerim. Yani ben o kravatla o siyasetle falan mizacım değil, hayata bakışım değil. Ben şu an televizyon kanalındayım canlı yayındayım burada bile ağlarım, oynarım yani içimden ne geliyorsa onu yaparım.

‘AK PARTİ’DEN TEKLİF GELDİ’

Hep öyle hayata baktım ben. Siyasete girdiğin zaman öyle olmaman gerekiyor. Ben biraz hürriyeti seviyorum. Apartmanımda da evimde darbuka çalarım. Hatta imza topladılar geçenlerde ne çok geleni var, ne çok gideni var, ne çok oynayanı, eğleneni var diye… Ama çok seviyorlar beni bir şey yapmadılar.”

Hangi partiden teklif gelmişti sorusuna da yanıt veren Kobra Murat “AK Parti’den teklif gelmişti ama yeni bir teklif gelse de istemem” dedi.

‘BEN DE ROMANLARIN CUMHURBAŞKANIYIM’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın romanlara olan ilgisinden de bahseden Kobra Murat şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımızın ilgisi sevgisi bize çok harika. Cumhurbaşkanımız ilk seçileceği zaman ben orada da sahne almıştım. Hatta ben cumhurbaşkanımızın karanfillerini atmıştım. Korumalar dedi ki bana atamazsın onlar cumhurbaşkanının dedi. Ben de Romanların cumhurbaşkanıyım deyip atmıştım. Roman açılımında…”

