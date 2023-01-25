MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. ‘Kobra Murat’ canlı yayında açıkladı: AK Parti’den teklif geldi!

‘Kobra Murat’ canlı yayında açıkladı: AK Parti’den teklif geldi!

25.01.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında 'Kobra Murat' olarak tanınan Roman şarkıcı Murat Dinavdiler kendisine milletvekilliği teklifi yapan partiyi canlı yayında açıkladı. ‘Siyasete girecek misiniz?’ sorusuna yanıt veren Kobra Murat, AK Parti’den teklif aldığını belirterek neden teklifi geri çevirdiğini de anlattı.

‘Kobra Murat’ canlı yayında açıkladı: AK Parti’den teklif geldi!

'Kobra Murat' olarak bilinen Roman şarkıcı Murat Divandiler, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle siyasetle olan ilişkisine yönelik kullandığı ifadeler programa damga vuran Kobra Murat’ın ‘Sizin siyaset gibi bir isteğiniz var mı? Siyasete girmek ister misiniz?’ sorusuna verdiği yanıt gündem yarattı.

Kobra Murat kendisine millet vekili olması için teklif geldiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Bana teklif geldi ben de olacaktım milletvekili ama kabul etmedim. Ben şey istiyorum; otururum parkta ağlarım, gülerim. Yani ben o kravatla o siyasetle falan mizacım değil, hayata bakışım değil. Ben şu an televizyon kanalındayım canlı yayındayım burada bile ağlarım, oynarım yani içimden ne geliyorsa onu yaparım.

Kobra Murat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine nasıl hitap ettiğini anlattı! 'Kobram diyor bana' Kobra Murat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine nasıl hitap ettiğini anlattı! 'Kobram diyor bana'

‘AK PARTİ’DEN TEKLİF GELDİ’

Hep öyle hayata baktım ben. Siyasete girdiğin zaman öyle olmaman gerekiyor. Ben biraz hürriyeti seviyorum. Apartmanımda da evimde darbuka çalarım. Hatta imza topladılar geçenlerde ne çok geleni var, ne çok gideni var, ne çok oynayanı, eğleneni var diye… Ama çok seviyorlar beni bir şey yapmadılar.”

Hangi partiden teklif gelmişti sorusuna da yanıt veren Kobra Murat “AK Parti’den teklif gelmişti ama yeni bir teklif gelse de istemem” dedi.

2

‘BEN DE ROMANLARIN CUMHURBAŞKANIYIM’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın romanlara olan ilgisinden de bahseden Kobra Murat şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımızın ilgisi sevgisi bize çok harika. Cumhurbaşkanımız ilk seçileceği zaman ben orada da sahne almıştım. Hatta ben cumhurbaşkanımızın karanfillerini atmıştım. Korumalar dedi ki bana atamazsın onlar cumhurbaşkanının dedi. Ben de Romanların cumhurbaşkanıyım deyip atmıştım. Roman açılımında…”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Harun Behzat Ç.'de neden yok? Canlı yayında açıkladı: Endişe duymuş olabilirHarun Behzat Ç.'de neden yok? Canlı yayında açıkladı: Endişe duymuş olabilir
Sabriye Şengül son haline bir bakan bir daha baktı! "Bu kim?"Sabriye Şengül son haline bir bakan bir daha baktı! "Bu kim?"
Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle böyle dans etti!Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle böyle dans etti!
Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan Kobra Murat ak parti ele turu

En Çok Okunan Haberler

EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi değişiyor mu? Bakan Bilgin canlı yayında cevap verdi...

EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi değişiyor mu? Bakan Bilgin canlı yayında cevap verdi...

İsveç'ten ilk açıklama: Diyaloğa dönmek istiyoruz

İsveç'ten ilk açıklama: Diyaloğa dönmek istiyoruz

Kabul edildi! CHP ve İYİ Parti detayı...

Kabul edildi! CHP ve İYİ Parti detayı...

3 hafta önce imzalamıştı! Yılmaz Vural'dan şaşırtan açıklama: Kendimizi belanın içine soktuk

3 hafta önce imzalamıştı! Yılmaz Vural'dan şaşırtan açıklama: Kendimizi belanın içine soktuk

Sütyensiz pozuyla ilgi odağı oldu! Seda Sayan dayanamadı

Sütyensiz pozuyla ilgi odağı oldu! Seda Sayan dayanamadı

Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle böyle dans etti!

Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle böyle dans etti!

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.