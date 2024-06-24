Kobra Murat'ın peruğu yüzünden başına gelmeyen kalmadı! Konserlerini bile iptal etti

Eğlenceli kişiliği ve farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kobra Murat sık sık biriktirdiği paraları açıklamasıyla gündeme geliyordu. Kazancını altına yatıran Kobra Murat aynı zamanda peruklu tarzıyla da tanınan bir isim...

Kobra Murat olarak tanınan ünlü şarkıcı Murat Divandiler, protez saç bandı nedeniyle yaşadığı sağlık sorununu Onur Akay’a anlattı.

Aslan yelesi saçları gerçek olmayan Kobra Murat sürekli peruk takması yüzünden zor günler geçiriyor. Kobra Murat, Onur Akay’a açıklamalarda bulundu.

"DOKTORU PERUĞU YASAKLADI"

Onur Akay, konu hakkında şunları söyledi:

“Canım dostum Kobra Murat’ın saçkıran hastalığına yakalandığı söylentileri çıkınca, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek için aradım. Murat bana böyle bir rahatsızlığının olmadığını, uzun yıllardır protez saç kullandığını ve en son protez saç için kullandığı bantlardan dolayı kafasında enfeksiyon oluştuğunu söyledi. Doktoru, bir ay boyunca peruk takmasını yasaklamış ve tedavisine başlanmış. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve bu süre zarfında konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini belirten Kobra Murat, herkese selam ve sevgilerini iletti.”







