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  4. Kobra Murat'ın peruğu yüzünden başına gelmeyen kalmadı! Konserlerini bile iptal etti

Kobra Murat'ın peruğu yüzünden başına gelmeyen kalmadı! Konserlerini bile iptal etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.06.2024 08:22
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'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler kendisiyle bütünleşen peruğu yüzünden zor günler geçiriyor. Peruk yüzünden kafasında enfeksiyon oluşan Kobra Murat bu yüzden konserlerini de erteledi.

Kobra Murat'ın peruğu yüzünden başına gelmeyen kalmadı! Konserlerini bile iptal etti

Eğlenceli kişiliği ve farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kobra Murat sık sık biriktirdiği paraları açıklamasıyla gündeme geliyordu. Kazancını altına yatıran Kobra Murat aynı zamanda peruklu tarzıyla da tanınan bir isim...

Kobra Murat olarak tanınan ünlü şarkıcı Murat Divandiler, protez saç bandı nedeniyle yaşadığı sağlık sorununu Onur Akay’a anlattı.

Aslan yelesi saçları gerçek olmayan Kobra Murat sürekli peruk takması yüzünden zor günler geçiriyor. Kobra Murat, Onur Akay’a açıklamalarda bulundu.

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"DOKTORU PERUĞU YASAKLADI"

Onur Akay, konu hakkında şunları söyledi:

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“Canım dostum Kobra Murat’ın saçkıran hastalığına yakalandığı söylentileri çıkınca, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek için aradım. Murat bana böyle bir rahatsızlığının olmadığını, uzun yıllardır protez saç kullandığını ve en son protez saç için kullandığı bantlardan dolayı kafasında enfeksiyon oluştuğunu söyledi. Doktoru, bir ay boyunca peruk takmasını yasaklamış ve tedavisine başlanmış. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve bu süre zarfında konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini belirten Kobra Murat, herkese selam ve sevgilerini iletti.”


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Kobra Murat
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