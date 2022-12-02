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Kobra Murat kimdir, gerçek ismi ne? Kobra Murat kaç yaşında, aslen nereli? Serveti ağızları açık bıraktı!

02.12.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8'in sevilen ve ilgi ile takip edilen moda programı yarışması Doya Doya Moda bugün 100. bölümü ile ekrana gelecek. Programda 100. bölüm partisi kapsamında Kobra Murat konuk olacak. Peki, Kobra Murat kimdir, gerçek ismi ne? Kobra Murat kaç yaşında, aslen nereli? Kobra Murat servetini açıkladı, ağızlar açık kaldı.

Kobra Murat kimdir, gerçek ismi ne? Kobra Murat kaç yaşında, aslen nereli? Serveti ağızları açık bıraktı!

Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. 100. bölüm partisinin yapılacağı programa Kobra Murat konuk olacak. Kobra Murat geçtiğimiz aylarda servetini açıklamıştı ve herkesi şaşırtmıştı. Peki, Kobra Murat kimdir, gerçek ismi ne? Kobra Murat kaç yaşında, aslen nereli? İşte hakkında tüm merak edilenler...

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KOBRA MURAT KİMDİR, GERÇEK İSMİ NE?

Kobra Murat takma adıyla tanınan Murat Divandiler aslında İstanbul Balat'ta yaşayan bir terzi. Kobra Murat, babasının, dedesinin, büyük büyükdedesinin doğduğu bu mahallede sürdürüyor hayatını.

Kendi çevresinde çok ünlü bir terzi. Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlendi. Oğulları Doğuş ve Yiğithan’dan sonra, mutlaka bir kız çocuk sahibi olmak istediler. Altı yıl sonra dilekleri yerine geldi, 30 Temmuz 2007’de Sergül dünyaya geldi.

Kobra Murat, Roman düğünlerinin aranan modacısı olmasının yanı sıra performanslar sergilediği şarkıcılığı ile biliniyor.

Roman Show adlı bir albümü bulunan Kobra Murat Çukur dizisinde de kullanılan Geliyor Havalı Geliyor adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendirdi. Albümdeki şarkılar arasında ise Yakadan Paçaya Kalite, Ye Paranı, Köftemiz, Kim Bizi Çekemiyorsa ve Oh Canıma Değsin gibi şarkılar yer alıyor.

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SERVETİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI!

Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, geçtiğimiz aylarda Caner Toygar’ın Youtube'da yayınlanan programına konuk olmuştu. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Kobra Murat mal varlığı hakkında da şaşırtan bir açıklama yapmıştı. Kobra Murat serveti hakkında şunları söylemişti;

“2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor.' Karımın üstüne, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri”

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Kobra Murat moda yaşında

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