Kocaeli'de kıyafet tartışmaları devam ediyor! Bakan Tekin'den yeni açıklama: Biz gerekli incelemeleri işlemleri yapacağız

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir lisenin okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrenciler, kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle alana alınmadı.

Öğrenciler ve aileleri, okul yönetimine tepki gösterirken, bölgeye jandarma ekibi de sevk edildi.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, inceleme yapmak üzere 2 eğitim müfettişinin görevlendirildi.

"OLAY BÖYLE BAŞLIYOR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli Gebze'de bir okuldaki mezuniyet kıyafeti tartışması hakkında konuştu. Tekin, "Olayın başlangıç noktasında salonun büyüklüğüne göre bir kontenjan belirleniyor. Listede sayıya göre bir kapasite var. Listede ismi olmayan öğrenciler gelmek isteyince öğretmen arkadaşlarımız listedeki isme göre öğrenci alabiliriz diyor. Olay böyle başlıyor. Ardından ilçe milli eğitim müdürümüz geliyor. Geldikten sonra sorunu çözüyor. Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Biz Bakanlık olarak gereken incelemeleri yapacağız. Yeterince mevzunun detayı araştırılmadan birileri kamuoyu nezdinde öğretmen arkadaşlarımızı linç ediyorlar. İnşallah bu tür olayları tekrar yaşamayız." dedi.

DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLER İÇİN AF YOK

“Çocuklarımızın üniversite hazırlık anlamında en çok faydalanabilecekleri alanın bizim okullarımız ve öğretmenlerimiz olduğuna inanıyoruz.” diyen Bakan Tekin, “Çocuklarımızın merdivenaltı kurslarda, çok farklı yapıların organize ettiği kurslarda eğitim öğretim adı altında kurs almasını arzu etmiyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, devamsızlıktan kalan öğrenciler için af düşünceleri olmadığını ifade etti.





