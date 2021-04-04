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Kocaeli'nde çocuğunu döven Nurcan Serçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanacak

04.04.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Körfez'de çocuğunu döven Nurcan Serçe ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar hakkındaki iddianame tamamlandı. Anne Nurcan Serçe ‘çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs’, Hayrettin Bahar ise ‘çocuğu öldürmeye azmettirmek’ suçlamasıyla 20 yıla kapar hapis cezası ile yargılanacak.

Kocaeli'nde çocuğunu döven Nurcan Serçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanacak

İlçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan Nurcan Serçe’nin 14 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki topladı. Büyüyen tepkiler üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından çocuğuna şiddet uygulayan Nurcan Serçe ile olay anını cep telefonuna kaydeden dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurcan Serçe ‘çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs’, Hayrettin Bahar ise ‘çocuğu öldürmeye azmettirmek’ suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE YARGILANACAKLAR

Yürütülen soruşturma kapsamında anne ve eşi hakkındaki iddianame hazırlandı. İddianamede, Nurcan Serçe ‘çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs’, Hayrettin Bahar ise hem olay anını cep telefonuyla kaydettiği hem de anneyi kışkırttığı gerekçesiyle ‘çocuğu öldürmeye azmettirmek’ suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Kaynak: DHA

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