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  4. Kocaeli'nde servis minibüsü kaza yaptı! 7 yaralı

Kocaeli'nde servis minibüsü kaza yaptı! 7 yaralı

29.08.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 Karayolunda, vardiyadan çıkan fabrika işçilerini taşıyan servis bariyerlere çarparak yan yattı. 7 kişinin yaralandığı kazada yaralılar servisin camları kırılarak araçtan çıkarıldı.

Kocaeli'nde servis minibüsü kaza yaptı! 7 yaralı

Kaza 01.20 sıralarında Körfez Barbaros Mahallesi D-100 Karayolu yan yol ayrımı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikada vardiyadan çıkan işçileri taşıyan İsmail P. idaresindeki servis minibüsü, D-100 Karayolu Ankara istikametinde ilerlediği sırada Barbaros Mahallesi mevkiindeki yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Hızla bariyerlere çarparak yan yatan servis hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 9 işçiden 7’si ise yaralandı.

YARALILAR CAMLAR KIRILARAK ÇIKARILDI

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve yardıma koşan vatandaşlar tarafından aracın camları kırılarak yaralılar araç içerisinden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikameti bir süreliğine trafiğe kapanırken, trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazada hurdaya dönen servis minibüsünün çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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