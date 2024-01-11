'Kocam beni escortla aldatıyor' diyerek ihaneti ifşa etmişti! Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen boşanıyor! Avukatından ilk açıklama

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından soruşturmanın kapsamı genişletilmiş ve diğer sosyal medya fenomenleri de inceleme altına alınmıştı. Sosyal medya fenomeni ve 127 güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulmuştu.

Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen’e bir darbe de 11 yıllık eşi İnanç Güngen’den geldi.

Kocasının ihanetini gözyaşları içinde ifşa eden Neslim Güngen

"Öğreniyorum ki bir eskortla beni aldatıyor, her seferinde aynı escort. Pişkin pişkin bana diyor ki; bundan sonra ben böyleyim işine gelirse. Nasıl güçlü kalabilirim?" ifadelerini kullanmıştı.

Neslim Güngen boşanma davası açtı ve avukatından ilk açıklama geldi. Avukat Bulutcan Kıran; 'Müvekkilim Neslim Güngen, ticari hayatında yaşamış olduğu zorlu sürecin içerisinde 11 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştır. Tarafımızca gerekli açıklamalar yapılacaktır.' ifadelerini kullandı.





