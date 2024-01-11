MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Kocam beni escortla aldatıyor' diyerek ihaneti ifşa etmişti! Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen boşanıyor! Avukatından ilk açıklama

'Kocam beni escortla aldatıyor' diyerek ihaneti ifşa etmişti! Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen boşanıyor! Avukatından ilk açıklama

11.01.2024 08:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat'la başlayan ve sonrasında başka fenomenlere de sıçrayan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla kocasının ihanetini ifşa etmişti. 'Kocam beni escortla aldatıyor' diyen Neslim Güngen boşanma davası açtı. Güngen'in avukatından ilk açıklama geldi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından soruşturmanın kapsamı genişletilmiş ve diğer sosyal medya fenomenleri de inceleme altına alınmıştı. Sosyal medya fenomeni ve 127 güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulmuştu.

Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen’e bir darbe de 11 yıllık eşi İnanç Güngen’den geldi.

neslim 1

Kocasının ihanetini gözyaşları içinde ifşa eden Neslim Güngen
"Öğreniyorum ki bir eskortla beni aldatıyor, her seferinde aynı escort. Pişkin pişkin bana diyor ki; bundan sonra ben böyleyim işine gelirse. Nasıl güçlü kalabilirim?" ifadelerini kullanmıştı.

neslim

Neslim Güngen boşanma davası açtı ve avukatından ilk açıklama geldi. Avukat Bulutcan Kıran; 'Müvekkilim Neslim Güngen, ticari hayatında yaşamış olduğu zorlu sürecin içerisinde 11 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştır. Tarafımızca gerekli açıklamalar yapılacaktır.' ifadelerini kullandı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk eleme gerçekleşti! İddialı isim adaya veda etti İlk eleme gerçekleşti! İddialı isim adaya veda etti
"Mansur Yavaş istemiyor..." deyip ekledi: Kafam basmıyor!"Mansur Yavaş istemiyor..." deyip ekledi: Kafam basmıyor!
'Gözüme kulağıma dilime dinime inanamadım''Gözüme kulağıma dilime dinime inanamadım'
Anahtar Kelimeler:
Neslim Güngen sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler 112. dakikada oyuna girdi, Real Madrid orta sahadan attı!

Arda Güler 112. dakikada oyuna girdi, Real Madrid orta sahadan attı!

Erotik poz kavgası! Ağlayarak konuştu: "Beni yadırgamayı çok iyi biliyorlar..."

Erotik poz kavgası! Ağlayarak konuştu: "Beni yadırgamayı çok iyi biliyorlar..."

Bağrışmalar CHP koridorlarını inletti! Aday belirlenme toplantısında ortalık karıştı

Bağrışmalar CHP koridorlarını inletti! Aday belirlenme toplantısında ortalık karıştı

CHP'de Eskişehir sürprizi! Yılmaz Büyükerşen'in yerine o isim aday gösterildi

CHP'de Eskişehir sürprizi! Yılmaz Büyükerşen'in yerine o isim aday gösterildi

Nehir kana bulandı! Geriye sadece pantolonu ve botu kaldı

Nehir kana bulandı! Geriye sadece pantolonu ve botu kaldı

Günlük 1500 TL, ayda 30 bin TL maaş var ama çalışacak eleman yok!

Günlük 1500 TL, ayda 30 bin TL maaş var ama çalışacak eleman yok!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.