'Kocam da Kocam'ın Ahmet'i bayıldı! Songül Karlı dengesini kaybedip düştü... İnanılmaz anlar

'Kocam da Kocam' şarkısıyla tanınan Dora ile Ahmet Altınbaşak çifti boşanma kararı aldı.

Uğur Arslan ve Songül Karlı'nın "Sana Değer" isimli programına katılan çift gergin anlar yaşadı. Dora ve Ahmet boşanma sonrası çıktıkları yayında şarkı dinlerken Ahmet bayılarak yere yığıldı.

O anlarda Songül Karlı da dengesini kaybederek yere düştü. Ancak bu anlara seyirci ikna olmadı. Kimi "Numaradan bayıldı" dedi kimi ise "Utanç verici Songül şu hale mi düştün" yorumlarında bulundu.

TAROTÇU KRİZİ

Ünlü çift daha önce ‘Aramızda Kalmasın’a katılmış ve Ahmet Altınbaşak “Dora, tarotçuya gitmiş. Tarotçu, eşimden gizli iki çocuk yaptığımı söylemiş. Kıyamet buradan koptu. Bana değil, tarota inandı" demişti.



Dora Altınbaşak ise, “Tek mesele bu değil. Şarkıyla ünlü olunca Ahmet havaya girdi. Bana asistan muamelesi yapıyor. İşler de ortak olsak da ayrılmak istiyorum" demişti.