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    4. Kocasını başka bir kadınla yatakta yakaladı! Sevgilisini sokak ortasında tekme tokat dövdü... Görüntüler sosyal medyada olay yarattı

    Kocasını başka bir kadınla yatakta yakaladı! Sevgilisini sokak ortasında tekme tokat dövdü... Görüntüler sosyal medyada olay yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.06.2024 14:40
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında gündem yaratırken milyonlarca izlenmeye ulaştı. Kadın kocasını evinde başka bir kadınla yatakta yakaladı. Sinir krizi geçiren eş kocasının sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Kocasını başka bir kadınla yatakta yakaladı! Sevgilisini sokak ortasında tekme tokat dövdü... Görüntüler sosyal medyada olay yarattı

    MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet görüntüsü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde bir kadın kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadından intikam aldı.

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    Evinden sürükleyerek çıkarttığı kocasının sevgilisini tekme tokat dövdüğü görüntülerde sevgili olduğu iddia edilen kadın ise gözyaşları içinde ağladı. Olayın tarihi ve yeri teyit edilemedi.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadar dayak yiyen kişi koca olmalıdır. Elbette kadın da hatalıydı ama umarım erkek de aynı derecede dayak yemiştir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Saldırgan bir çocuğun topla oynaması gibi hissettiriyor.

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    Aldatma aldatmak ihanet
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