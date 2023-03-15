Kocasının başka bi kadınla evlendiği düğünde ikinci eşe saldırdı! Davetliler zor ayırdı

Nijerya’da ismi açıklanmayan bir kadın en yakın arkadaşına kocasıyla evlendiği için saldırdığı anları gösteren bir görüntüyle sosyal medyada gündem olmayı başardı. Söz konusu görüntülerde tören sırasında damadın ikinci eşi olmaya hazırlanan yeni gelin Fulani kültürünün bir geleneği olarak ilk eşe saygılarını sunmak için yanına gitti. Bir anda kocasının yeni karısını karşısında gören ilk eş ise sinirlerine hakim olamadı.

DAVETLİLER ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Geleneğin bir parçası olarak ilk eş ve ailesinin yeni gelini neşeyle kabul etmesi bekleniyordu. Ancak ihanete uğrayan ilk eş büyük bir öfkeyle yeni geline saldırdı. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında iki eş arasında bir kavga başladı. Uzun süren kavgayı davetliler bir türlü ayırmayı başaramadı.