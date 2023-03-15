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Kocasının başka bi kadınla evlendiği düğünde ikinci eşe saldırdı! Davetliler zor ayırdı

15.03.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’nın kuzeyindeki bir eyalette gerçekleştirilen düğün töreni ilginç anlara sahne oldu. Eşinin başka bir kadınla evlendiği düğün törenine katılan öfkeli eş bir anda yeni geline saldırdı. Davetlilerin şaşkın bakışları altında kadına tokat atan ilk eşi kimse durduramadı.

Nijerya’da ismi açıklanmayan bir kadın en yakın arkadaşına kocasıyla evlendiği için saldırdığı anları gösteren bir görüntüyle sosyal medyada gündem olmayı başardı. Söz konusu görüntülerde tören sırasında damadın ikinci eşi olmaya hazırlanan yeni gelin Fulani kültürünün bir geleneği olarak ilk eşe saygılarını sunmak için yanına gitti. Bir anda kocasının yeni karısını karşısında gören ilk eş ise sinirlerine hakim olamadı.

DAVETLİLER ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

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Geleneğin bir parçası olarak ilk eş ve ailesinin yeni gelini neşeyle kabul etmesi bekleniyordu. Ancak ihanete uğrayan ilk eş büyük bir öfkeyle yeni geline saldırdı. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında iki eş arasında bir kavga başladı. Uzun süren kavgayı davetliler bir türlü ayırmayı başaramadı.

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya düğün

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