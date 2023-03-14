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“Tek bir kadın tarafından yöneltilmeyecek kadar zekiyim” sözüyle gündem oldu! 8 karısı, 7 sevgilisi ve 107 çocuğu var...

14.03.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya’da yaşayan 63 yaşındaki David Zakayo Kalukhana isimli bir adam çokeşli hayatı sayesinde sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. 8 eşi, 7 sevgilisi olan adam 107 çocuğunda babası. Çocuklarının bazılarının adını hatırlamadığını ifade eden Kalukhana çokeşli hayatının “Tek bir kadın tarafından yönetilmeyecek kadar zekiyim” sözleriyle anlattı.

“Tek bir kadın tarafından yöneltilmeyecek kadar zekiyim” sözüyle gündem oldu! 8 karısı, 7 sevgilisi ve 107 çocuğu var...

Kenya’da yaşayan David Zakayo Kalukhana isimli 63 yaşındaki bir adam, birden fazla eşi ve sevgilisi olduğunu ifade ederken çokeşli hayatına 1987 yılındaki ilk evliliğinden sonra karar verdiğini dile getirdi. Bir dahi olduğunu ifade ederek bir kadın tarafından yönetilemeyecek kadar zeki olduğuna inanan adam çareyi çokeşlilikte buldu. Şimdi ise 8 eşi, 7 sevgilisi ve 107 çocuğuyla birlikte yaşadığı hayat ilgi çekti.

“BİR EŞ İÇİN FAZLA AKILLIYIM”

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Sunday Nation’a konuşan Kalukhana, “Benimki gibi bir kafayı bir kadın yönetilemez. Hareket kolaylığı için daha küçük parçalara bölünmesi gerekn bir mır çuvali gibiyim. Kafamın içinde beyin ve fikir miktarını yönetebilmeleri için birçok eşe ihtiyacım var. Bir eş için fazla akıllıyım” dedi.

Kalukhana, geniş ailesinin geçimini çiftçilikle uğraşarak kazandığını söyledi. Her ay kazancını eşleri arasında bölüştürdüğünü ifade eden Kalukhana, “Çiftçilik yapmadığım zamanlarda insanların evlerinin etrafına taş çitler inşa etmek de dahil olmak üzere küçük işleri yapıyorum. İş iyi para kazandırıyor. Ben hayatta olduğum sürece asla aç yatmayacaklar” diye konuştu.

“DAHA FAZLASINI EKLEME İSTEĞİM VAR”

Daha fazla eşe sahip olma arzusunun içinde olduğunu ifade eden Kalukhana, “1987 yılında ilk eşim Jesca Asembo ile evlendiğimde onun göreve uygun olmadığını hissettim. Daha fazlasını ekledim ama hâlâ daha fazlasını ekleme isteğim var. Okul çağına giden tüm çocuklarım okula gidiyor. Gelecekleri için eğitim almalarını sağlamaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“BİRBİRLERİNİ ASLA KISKANMIYORLAR”

Kalukhana’ın ilk eşi Asembo, “Kocamı seviyorum ve önemli olan da bu. Ek eşler getirse bile, onu anladığım için rahatsız olmayacağım. O sorumlu bir adam ve yaptığı her şey her zaman doğru çünkü ne yapacağına karar vermek için zaman harcıyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kenya ilişki sorunları

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