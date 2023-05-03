Kocasının kendisini aldattığını papağandan öğrendi! Hizmetçiyle olan ilişkisini kuşu anlatınca şoke oldu

Vietnam’da ismi açıklanmayan bir kadının kocasının yasak aşkını papağanı sayesinde öğrendiğini anlatınca bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ev işlerine yardım etmek için yanlarında çalışan kendisinden 10 yaş küçük kadınla kocasının garip davranışlar sergilediğini fark eden kadın aldatıldığından şüphelendi. İkilinin davranışlarını dikkatli bir şekilde incelediğinde ise ismi açıklanmayan kadın işten her eve erken döndüğünde kocasının hizmetçileriyle evde başbaşa olduğunu fark etti.

YATAK ODASINDA KURULAN CÜMLELERİ TEKRARLADI

Şüphelenmesine rağmen yasak aşka dair herhengi bir kanıt bulamayan kadın bir gün evde bulunan papağanlarının müstehcen sözler söylediğini ve sesler çıkarttığını duydu. Kuşun sözlerini dinlediğinde ise kocası ve sevgilisinin yatak odasında kurduğu cümleleri tekrarladığını anladı. Bunun üzerine yatak oadasına gizli kamera yerleştiren kadın kocası ve sevgilisini suçüstü yakaladı.