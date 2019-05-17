Kocaya güzel sözler: Evlilik yıl dönümü için veya uzaktaki kocaya kısa güzel sözler

Evlilik pek çok kişi için mutluluk verici bir hadisedir. Çiftler evlilik yıl dönümlerinde veya özel günlerde ya da sadece içlerinden geldiğinde eşlerine güzel bir sürpriz yapmak isterler. Kocaya güzel sözler listesi de bu isteğin bir sonucudur. Evlilik yıl dönümü gibi özel bir gün için veya uzakta olan ya da en acısı ölen bir eşe dile getirilmek istenen duyguların ifade edilmesine yardımcı olmak için kocaya güzel sözler listesi hazırladık. KOCAYA GÜZEL SÖZLER (KISA / UZUN) Hayatın bana verdiği en güzel hediye sensin kocacığım. Bana “keşkeleri” değil hep “iyi kileri” yaşattığın için minnettarım. Eğer bir kocan varsa kocaman yürekli bir koruyucun var demektir, eğer kocan varsa sıcacık bir ailen var demektir ve eğer kocan varsa sevgin, aşkın, sol yanın var demektir. Dünyadaki en güzel şey, kocasını seven kadının hissettikleridir. Seni çok ama çok seviyorum biricik kocacığım. Bugün tencerem de buram buram sevgi var, yanında bir tutam mutluluk var, içecek olarak da aşk şarabı var. Soframda sevgili olarakta sen varsın bitanem. Erken gel seni seviyorum.

Hayat arkadaşım, can yoldaşım, gönüIdaşım seni çok ama çok seviyorum. AIIah müsaade ettiği sürece, seni seveceğim ben. Bak kocacığım seni seviyorum sana aşığım ama aşkın gözüne güvenip de bana yanlış yapma; aşkın gözü kör olabilir benim iki gözümde gayet sağlam. Mesajı geç okudun, ne yapıyordun? Hep beraber yaşlanalım, yanımdan hiç ayrıIma seni çok ama çok seviyorum aşkım. Kocacığım seni dünyada her şeyden daha çok seviyorum. Ne bereketli şeymiş sana oIan sevgim hiç bitmiyor. Seni çok seviyorum kocacığım. Bağlıyım, saklıyım sana kocacığım mühürlendim adeta. Sarhoş olmaya gerek yok ki; Sen ‘SAR ben ‘HOŞ’ oIurum zaten. Seni çok seviyorum kocacığım. Koca buImak bir sanattır. EIde tutmak ise bir görevdir. Seni çok seviyorum kocacığım. Sen benim her şeyimsin. Eğer bir gün güneş doğmazsa sabah olmazsa seni o zaman sevmeyeceğim canım kocam. Dünyanın kraliçesi olacağıma, seninle samanlık seyran bana. Sevgi çoğalınca güzelmiş, sevgi sevgiliye sunulunca özelmiş ve sevgi senin gibi insanda mükemmelleşirmiş. Benim her şeylerden çok sevdiğim canım kocam.

Annenden Allah binIerce kere razı olsun, senin gibi bir insanı doğurduğu için. İnsan önce annesini sonra babasını severmiş ama evlendikten sonra ömürlük seveceği bir insan daha olurmuş. Evet işte o ömür boyu seveceğim insan sensin benim güzel kocam. Sevgimizi çamaşır makinesinde yıkadım, en güzel havalarda kuruttum, bize yakışır şekilde katladım. Bak şimdi ikimizinde üstünü örtüyor. Ben seninle evlendiğim zaman pişman oldum, o pişmanlığım da seninle keşke daha önce evlenseydim oldu. Sen benim geç kalmış sevgimsin ama hiç bitmeyecek ömürlük sevdiğimsin. Ne dün ne bugün ne de yarın asla bitmeyecek bu aşk biliyorum. Evimin tüten bacası, masamın sıcak ekmeği, çayımın şekeri, yemeğimin tuzu, benim gönül tahtım, canım kocam… Gülüşlerinden sevdiğim, kalbine kadar vardığım adam, sen hiç eksik olma emi. UZAKTAKİ KOCAYA GÜZEL SÖZLER Biliyorum şuan yanımda olsaydın beni öperek uyandırır günaydın canım derdin. Ama olsun sen benim uzağımda da olsa tek sevdiğim uğrunda öldüğümsün. Balıkların sevgisini bilir misin birbirlerine dokunamazlar ama sevgilerini hep yüreklerinde hissederler bende simdi sana dokunamıyorum çünkü sen hep yüreğimdesin.

Sen şimdi yanımda olsan öyle bir kenardan bana baka kalsan. Ben senin yerine çalışıp senin işlerini de yapsam. Sen sadece gülümsesen, benim sana olan özlemimi dindirsen olmaz mı? Hasretinle yana yana kül oldu bende yürek. Bende tükendi kalmadı özlemine dayanacak güç. Seni sevdiğimi ve kilometrelerce uzaktan yumruk kadar küçük olan bir kalbin senin var oluşunla attığını unutma. Seni o kadar çok özlüyorum ki, bir gün sana kavuşacağım günü hayal ediyorum kocacım. Her gece rüyalarımda arıyorum seni. Birsin artık bu hasret, uyanıp yanı başımda bulayım kocamı… Uzaklıklar sevenler için önemsizdir. Çünkü gerçek sevgiyi anlatan tek duygu; özlemektir. Sensiz geçen tek bir dakika, adeta bir yıla bedel… Yıllar seni özlemekle geçiyor kocacım, haydi gel artık… Tamam mesafeler aşka engel değil ama ben burada ağlasam senin yanakların ıslanır mı? Zaman aksa ve seni bana getirse keşke sevgilim, bir an önce kâbus sona erse ve hayatım seninle renklense… Hiçbir zaman yalnız değilsin kocacım. Duam seninle, kalbim seninle; ben her şeyimle seninleyim.

Gurbeti çok kıskanıyorum. Ben sensizim gurbet sana sahip. Mesafe korkunç bir şeydir. Özlüyor mu unutuyor mu düşünüyor mu bilemezsin. Çölde akşam olunca çıkan fırtına gibi soğuktur özlemek ve sabah olunca açan güneş kadar sıcaktır seni sevmek. Hayat bizi binlerce kilometre uzaklara savurmuş olsa da kalplerimiz her daim yan yana atıyor ey sevgili. EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ İÇİN KOCAYA GÜZEL SÖZLER En çekilmez günlerimde bile nazımı çeken birini tanımıştım yıllar önce. Ben ne kadar kaprislenirsem kaprisleneyim gıkını bile çıkarmayan bir adam vardı. Hala var, hem de hayatımın başköşesine oturmuş her gece bana masallar anlatmaya devam ediyor. Sonu kötü biten hiçbir masaldan bahsetmiyor bana ve ben onu her geçen gün daha çok seviyorum. Kocacım, benim gönül tahtım, iyi ki varsın seni çok seviyorum. Aşkımızın yıllara meydan okuyacağına, imrenilecek bir aşk yaşayacağımıza, sevgimizin hiç bitmeyeceğine söz veriyorum hayatım. Benim bugünüm de yarınım da sensin. Hayat ne gariptir; birini seversiniz önce aşkınız olur, sonra aşkınızı onula paylaşırsınız sevgili olur, sevgi artıkça kalp yerinde duramaz nişanlı olur ve finale gelinir ömür boyu mutluluğun kocan olur.

Aşkımız yıllara meydan okuyacak, cümle alem bizim mutluluğumuzu kıskanacak, sevgimiz hiç bir zaman bitmeyecek. Seni seviyorum aşkım. Aşkımızın yıllara meydan okuyacağına, imrenilecek bir aşk yaşayacağımıza, sevgimizin hiç bitmeyeceğine söz veriyorum hayatım. Benim bugünüm de yarınım da sensin. Babamdan sonra bana prensesler gibi bakan adam, o masaya oturup evet dediğim için bir kere pişmanlık duymadım. Aşkın da, kalbin de, adamlığın da, insanlığın da hala taze kokulu. Canım kocam, yaşlanmanın en güzel yanı, sevmenin en güzeli iyi ki varsın. Bin yıl ömrüm oIsa bin yıl seni severdim, bin yıl seni sevseydim bin yıI daha isterdim sevgilim, iIk ve son aşkım. İyi günde kötü günde dedik ve koca koca yıllar devirdik. Hep vardın, hep yanımdaydın, hep benimdin ve beni hep senin bildin. Canım kocam; ömrümüzü tüketen yıllar sevgimizi tüketemedi, tüketemeyecek de… Her derdime her sevincime koşan adam, benim canım kocam. Elleri öpülesi, gönlü sevilesi, benim canımın içi, hayat eşim, dert ortağım. Bu eve girdiğimiz ilk günden beri sana olan inancımın bir gün bile kırıldığını, sana olan sevgimin bir an bile azaldığını hatırlamıyorum. Evlilik aşkı öldürürmüş diyenlere sesleniyorum, ruhsuz bir aşka beden giydirmeye çalışanların işi o, sakın aldanmayın. Evlilik aşkı öldürmüyor, daha çok yaşatıyor.