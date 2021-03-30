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Kolpaçino filmi nerede çekildi? Kolpaçino filminin oyuncuları kimlerdir?

30.03.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Star TV'nin sinema kuşağında komedi ve macera türünde çekilmiş olan, çok sayıda izlenme ile gişe rekoru kırmış olan Kolpaçino filmi yayınlanacak. Yönetmenliğini Atıl İnaç'ın yaptığı, senaristliğini ise Şafak Sezer, Kaan Ertem ve Suat Özkan'ın üstlenmiş olduğu Kolpaçino filminin çekim yeri ve oyuncuları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Kolpaçino filmi nerede çekildi? Kolpaçino filminin oyuncuları kimlerdir? İşte yanıtı...

Kolpaçino filmi nerede çekildi? Kolpaçino filminin oyuncuları kimlerdir?

30 Mart 2021 yani bugün Star TV'nin sinema kuşağında komedi ve macera türünde çekilmiş olan ve gişe rekoru kırmış olan Kolpaçino filmi yayınlanacak. Yönetmenliğini Atıl İnaç'ın yaptığı, senaristliğini ise Şafak Sezer, Kaan Ertem ve Suat Özkan'ın üstlendiği Kolpaçino filminin çekim yeri ve oyuncuları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Kolpaçino filmi nerede çekildi? Kolpaçino filminin oyuncuları kimlerdir?

KOLPAÇİNO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Üzerinden seneler geçmesine rağmen halen ilgiyle izlenen Kolpaçino filmi İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’nda pek çok farklı ilçe ve semtlerde çekildi. Birçok mekanın çekim yeri olarak kullanıldığı Kolpaçino filminde Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy semtinde bulunan bir malikane de ana çekim yerlerinden biri olarak kullanılmıştır.

KOLPAÇİNO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şafak Sezer
Aydemir Akbaş
Abidin Yerebakan
Güzin Usta
Duygu Özçelik
Gizem Denizci
Hakan Aysev
Özkan Ayalp
Burcu Suna
Sudem Sezer
Hüseyin Elmalıpınar
Haktan Pak
Ali Çatalbaş
Ali Sürmeli
Hakan Ural
Eriş Akman
Kemal İnci
İrfan Aslanhan
Mert Saka
Abdullah Toprak
Bahar Bakkal

KOLPAÇİNO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aksiyon ve komedi türünde olan Kolpaçino filminde olaylar Tayfun'un sosyeteye özenip mafya babası olan Ateş Bey'in paralarını araklamasıyla başlar. Ancak kısa zamanda yakalanan Tayfun büyük bir tehdit altına girmiştir. Tayfun'a bir hafta içinde 50 bin dolar getirmesi söylenir. Tayfun'un bu kadar büyük bir meblayı nasıl bulup getireceği konusunda ise hiçbir fikri yoktur. Aklına mahallenin abisi Sabri Abi gelir ve hemen yanına gider. Sabri alemin duayenlerinden sayılan, her şeyi görmüş yaşamış birisidir. Parayı illegal bir kumarhane açarak toparlama fikrini vermiştir ancak Sabri'nin gidebileceği bütün mekanlar polis tarafından bilindiği için kendisi mekan konusunda yardımcı olamayacaktır. Tayfun'a yeni ve temiz bir mekan bulmasını söyler. Tayfun, önceden mal satmış olduğu ve aynı zamanda sosyetenin sonradan görme zengin aile çocuğu olan arkadaşı Özgür'ün yardım edebileceğini düşünür. İşler ise tam o andan sonra sarpa sarar.

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Aydemir Akbaş Şafak Sezer
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