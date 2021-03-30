30 Mart 2021 yani bugün Star TV'nin sinema kuşağında komedi ve macera türünde çekilmiş olan ve gişe rekoru kırmış olan Kolpaçino filmi yayınlanacak. Yönetmenliğini Atıl İnaç'ın yaptığı, senaristliğini ise Şafak Sezer, Kaan Ertem ve Suat Özkan'ın üstlendiği Kolpaçino filminin çekim yeri ve oyuncuları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Kolpaçino filmi nerede çekildi? Kolpaçino filminin oyuncuları kimlerdir?

KOLPAÇİNO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Üzerinden seneler geçmesine rağmen halen ilgiyle izlenen Kolpaçino filmi İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’nda pek çok farklı ilçe ve semtlerde çekildi. Birçok mekanın çekim yeri olarak kullanıldığı Kolpaçino filminde Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy semtinde bulunan bir malikane de ana çekim yerlerinden biri olarak kullanılmıştır.

KOLPAÇİNO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şafak Sezer

Aydemir Akbaş

Abidin Yerebakan

Güzin Usta

Duygu Özçelik

Gizem Denizci

Hakan Aysev

Özkan Ayalp

Burcu Suna

Sudem Sezer

Hüseyin Elmalıpınar

Haktan Pak

Ali Çatalbaş

Ali Sürmeli

Hakan Ural

Eriş Akman

Kemal İnci

İrfan Aslanhan

Mert Saka

Abdullah Toprak

Bahar Bakkal