Koltuğa uzanıp TV izlemek istediğiniz o günler için size özel 30 film

1. The Shawshank Redemption - Esaretin Bedeli (1994) Bu film kesinlikle he zaman izlenecek filmler arasında ilk sırada! 2. The Green Mile - Yeşil Yol (1999) Stephen King hikayesine dayanan muhteşem bir film. 3. The Pianist - Piyanist (2002) Bu filmi izlemek biraz üzücü olsa da aldığı Oscar ödüllerini kesinlikle hak ediyor. 4. Fight Club - Dövüş Kulübü (1999) Amerika'nın en büyük kentinde kendinizi sorgulatacak muhteşem bir film 5. Cast Away - Yeni Hayat (2000) Modern bir dokunuşa sahip Robinson Crusoe hikayesi. 6. Hachi: A Dog’s Tale - Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi (2009) Çok dokunaklı bir köpek masalı, birkaç gözyaşı dökmeye hazır olun 7. Jumanji (1995) Annesi, “Senin değilse, dokunma” dediğinde dinlemeliydi... 8. Shrek (2001)

Bu eşeği evcil hayvan olarak istiyoruz. 9. The Karate Kid - Karete Çocuk (1984) Hayat bizi yere serebilir fakat ayağa kalkıp kalkmamak bize kalmış. 10. Top Gun (1986) Uçan soğuk savaş antikaları 11. Mr & Mrs Smith - Bay ve Bayan Smith (2005) Mutlu sonlar sadece bitmemiş hikayelerde olur...

12. The Matrix (1999) Özel efektler ve karmaşık aksiyon sahneleri ile gerçek bir kült yapım. 13. The Bourne Identity - Geçmişi Olmayan Adam

(2002) Matt Damon'ın yıldızının parladığı bir film 14. Miss Congeniality - Güzel Dedektif

(2000) Ağda ve yemek sahneleri ile güldüren, hoşça vakit geçirtecek bir film. 15. Back to the Future - Geleceğe Dönüş (1985) Seyahate nereyi girebiliriz? 16. The Other Woman - Öteki Kadın

(2014) Oscar'a layık olmayabilir, ama sonuçta oldukça eğlenceli. 17. Eddie the Eagle - Kartal Eddie (2015) Asla 'asla' demezseniz imkansızı mümkün kılarsınız. 18. Chicago (2002) Ses, aksiyon, renk, müzik, dans ... Zellweger'ın elinden gelenin en iyisini yaptığı bu filmde her şey mükemmel. Ancak, bir aile filmi gecesi için uygun değildir. 19. La La Land (2016) Birçok kez La La La 20. Burlesque (2010) Müzik harika, dans muhteşem, vokaller harika. Çok fazla komplo olmayabilir ama izlemek çok eğlenceli. 21. Take the Lead - Kuralsızlar

(2006) Soundtracki ile dikkat çeken süper eğlenceli bir film