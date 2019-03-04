Koltuğa uzanıp TV izlemek istediğiniz o günler için size özel 30 film

1. The Shawshank Redemption - Esaretin Bedeli (1994)
Bu film kesinlikle he zaman izlenecek filmler arasında ilk sırada!
2. The Green Mile - Yeşil Yol (1999)
Stephen King hikayesine dayanan muhteşem bir film.
3. The Pianist - Piyanist (2002)
Bu filmi izlemek biraz üzücü olsa da aldığı Oscar ödüllerini kesinlikle hak ediyor.
4. Fight Club - Dövüş Kulübü (1999)
Amerika'nın en büyük kentinde kendinizi sorgulatacak muhteşem bir film
5. Cast Away - Yeni Hayat (2000)
Modern bir dokunuşa sahip Robinson Crusoe hikayesi.
6. Hachi: A Dog’s Tale - Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi (2009)
Çok dokunaklı bir köpek masalı, birkaç gözyaşı dökmeye hazır olun
7. Jumanji (1995)
Annesi, “Senin değilse, dokunma” dediğinde dinlemeliydi...
8. Shrek (2001)
Bu eşeği evcil hayvan olarak istiyoruz.
9. The Karate Kid - Karete Çocuk (1984)
Hayat bizi yere serebilir fakat ayağa kalkıp kalkmamak bize kalmış.
10. Top Gun (1986)
Uçan soğuk savaş antikaları
11. Mr & Mrs Smith - Bay ve Bayan Smith (2005)
Mutlu sonlar sadece bitmemiş hikayelerde olur...
12. The Matrix (1999)
Özel efektler ve karmaşık aksiyon sahneleri ile gerçek bir kült yapım.
13. The Bourne Identity - Geçmişi Olmayan Adam
(2002)
Matt Damon'ın yıldızının parladığı bir film
14. Miss Congeniality - Güzel Dedektif
(2000)
Ağda ve yemek sahneleri ile güldüren, hoşça vakit geçirtecek bir film.
15. Back to the Future - Geleceğe Dönüş (1985)
Seyahate nereyi girebiliriz?
16. The Other Woman - Öteki Kadın
(2014)
Oscar'a layık olmayabilir, ama sonuçta oldukça eğlenceli.
17. Eddie the Eagle - Kartal Eddie (2015)
Asla 'asla' demezseniz imkansızı mümkün kılarsınız.
18. Chicago (2002)
Ses, aksiyon, renk, müzik, dans ... Zellweger'ın elinden gelenin en iyisini yaptığı bu filmde her şey mükemmel. Ancak, bir aile filmi gecesi için uygun değildir.
19. La La Land (2016)
Birçok kez La La La
20. Burlesque (2010)
Müzik harika, dans muhteşem, vokaller harika. Çok fazla komplo olmayabilir ama izlemek çok eğlenceli.
21. Take the Lead - Kuralsızlar
(2006)
Soundtracki ile dikkat çeken süper eğlenceli bir film
22. Titanic - Titanik (1997)
El ile olan sahne Oscar'ı tek başına hak ediyor.
23. Pretty Woman - Özel Bir Kadın (1990)
Alışveriş sahnesi aşırı tatlı
24. Sex in the City (1998)
Filmi izlerken Carrie'nin kıyafetlerini saymaya çalıştık, pes ettik.
25. The Godfather - Baba (1972)
Paranın her şeyi satın alamayacağına dair daha fazla kanıt.
26. Once Were Warriors - Bir Zamanlar Savaşçıydılar
(1994)
İnanılmaz etkileyici bir film daha!
27. Shot Caller (2017)
Bol aksiyonlu sokak çeteleri ve suç temalı film sevelenler kaçırmasın!
28. Catch Me If You Can - Sıkıysa Yakala (2002)
İnanması güç olsa da bu film, aslında gerçek bir hikayeye dayanıyor.
29. Scarface - Yaralı Yüz (1983)
En az Pablo Escobar kadar etkileyici
30. Taken - 96 Saat (2008)
Eğer sizi rahatsız etmiyorsa, başınızı belaya sokmayın.
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