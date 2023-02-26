Komedyen Daisy May Cooper resmen eridi! Keto diyeti yapmıştı

Komedyen Daisy May Cooper verdiği kilolalar dikkat çekti. Will Weston ile boşana oyuncu resmen erdi.

Karantinadan sonra zayıflamak için düşük karbonhidratlı ve yüksek yağlı yiyecekler yemeyi içeren bir keto diyeti yapan Daisy May Cooper boşandıktan sonra yeni bir aşka da yelken açtı.

Boşanma sonrası aldığı kararla bambaşka bir görünüme kavuşan komedyen sosyal medyada bir ayna selfiesi paylaşarak son halini takipçilerine gösterdi.

Cooper daha önce yaptığı bir açıklamada "Vücut pozitifliğinden yanayım ama o halimdeyken en mutsuz halimdeydim ve çok büyük bir yemek bağımlılığım vardı. Sağlıklı değildim merdivenleri çıkarken nefes alamıyordum ve çok mutsuzdum" demişti.



