Komik bayram mesajları! Resimli Kurban Bayramı mesajları 2021

En komik kurban bayramı mesajları, koronavirüsten dolayı zor günler geçirdiğimiz şu günlerde neşemizi yerine getiriyor. Kurban Bayramı’nda normalleşmeye gittiğimiz şu günlerde maske ve mesafeye dikkat ederek, pek çok kişi sevdiklerini görebilme imkanı bulacak. 20 Temmuz’da başlayacak olan bayram, hafta sonu tatilinin de birleşmesiyle 25 Temmuz’a kadar sürecek. Bayram’da sevdiklerimizin yüzünü güldürmek için sizlere harika bayram mesajları hazırladık.

KOMİK BAYRAM MESAJLARI

Kurban Bayramı’nda sevdiklerinizin neşesine neşe katmak için hem mesaj uygulamaları üzerinden hem de sosyal medyadan birbirinden komik içerikle gönderebilirsiniz. Sizler için komik bayram mesajları hazırladık. Aşağıdaki listeden siz de birini seçerek sevdiklerinizi güldürebilirsiniz.

-Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler.

-Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.

-Sayın değerli, sağlam ciğerli, bazen üzüntülü, bazen kederli, su gibi akan, şimşek gibi çakan muhterem varlık, kalbimin en derin köşesinde, gülsuyu şişesinde saklamış olduğum selamlarımı sunar hürmetler ederken, evvela seni, beni, gemideki dümeni, tarladaki dikeni, dünyada olup biteni, gurbette hasret çekeni, baharı yazı, kemanı sazı, bahçedeki kazı, erkeği kız, insandaki nazı, yaratan Allah’tan iyi olmanı diler bayramını kutlarım.

Minareden atlarım, bayramını kutlarım.

-Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

-Bunu yazan tosun okuyanın bayramı mübarek olsun.



-İyi bayramlar, gerçi sana her gün bayram ama olsun.

Şu anda her 100 kişiden 35'i bayram namazı kılıyor, 10'u kurban kesiyor, 25'i el öpüyor, 15'i tatile gidiyor, 10'u yurt dışında, 4'ü uykuda, 1 tane saf da elinde telefon mesaj okuyor.

Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler.



Bir kez daha düşünün. Elinizi kana bulamayın. Bırakırsanız ecelimle de ölebilirim. İmza: Kurbanlık koyun.

Bayram mesajı, anla işte. Bu bir bayram mesajıdır.



Kurban alamadım diye üzülmeee! KURBAN yaz 05(KENDİ NUMARANIZI GİRİN) yolla ablanız size Kurban olsun…

Tanrı’dan su istedik, denizleri; çiçek istedik, kırları; dost istedik bu numarayı verdi…

Küçük baş kesmek daha makbüldür. İmza: İnek oğlu inek….

Minareden atlarım, bayramını kutlarım.



Sana kurban olurum diyenler bu bayram sizden bu kahramanlığı bekliyorum.

Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.



Bunu yazan tosun okuyanın bayramı mübarek olsun.

Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

Havai’de evin Miami’de yazlığın olsun salonunda plazman olsun, yanında sevdiklerin uzağında düşmanın olsun, dokunduğun gümüş tuttuğun altın olsun iyi bayramlar.

Biliyorsun, bugün bayram. Daha bayram devam edecek. Ben sadece bugünü kutlamak istemiyorum. Bu bir süreçtir.

İyi bayramlar, gerçi sana her gün bayram ama olsun.

En iyi kurban 100 metre engelliyi en kısa zamanda aşan kurbandır.



Bayramınızı tevhid-i imaniye ve uhuvvet-i islamiyede ittifaken tevazul ve telaifle tebrik eder alem-i islama, malik-i islama ebediyen saadet niyaz ederim.

Sağlık mutluluk dilerim. Tabii mutluluk herkese göre değişir. Seni mutlu eden her neyse onları dilerim. Yoksa başkalarını mutlu edecek şeylerden sana ne!? Ama sağlık öyle değil. Herkes için benzer anlamlar ifade eder. Daha neler diyebilirim ama, yer kalmadı.



Sayın değerli, sağlam ciğeri, bazen üzüntülü, bazen kederli, su gibi akan, şimşek gibi çakan muhterem varlık, kalbimin en derin köşesinde, gülsuyu şişesinde saklamış olduğum selamlarımı sunar hürmetler ederken, evvela seni, beni, gemideki dümeni, tarladaki dikeni, dünyada olup biteni, gurbette hasret çekeni, baharı yazı, kemanı sazı, bahçedeki kazı, erkeği kızı, insandaki nazı, yaratan Allah’tan iyi olmanı diler bayramını kutlarım.



KURBAN BAYRAMI’NIN FAZİLETİ

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.



