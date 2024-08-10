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    4. Komşular arasındaki arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Cinsel organını kesip öldürdü... Yol kenarında cansız bedeni bulundu

    Komşular arasındaki arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Cinsel organını kesip öldürdü... Yol kenarında cansız bedeni bulundu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.08.2024 09:52
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    Tayland'ın Kamphaengphet eyaletinde yol kenarında cinsel organı kesilmiş bir halde 53 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adamın cansız bedeni bulundu. Cinayetin arazi anlaşmazlığı yüzünden komşusu tarafından işlendiği ortaya çıktı.

    Komşular arasındaki arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Cinsel organını kesip öldürdü... Yol kenarında cansız bedeni bulundu

    MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Kamphaengphet eyaletinde yol kenarında devrilmiş bir motosiklet bulundu. Devrilmiş motosikleti 3 metre ötesinde 53 yaşındaki bir adamın cansız bedeni çamurla kaplıydı. Kurbanın kafasında kafatasını açığa çıkaran derin yaralar vardı ve sağ yanağı ile karnında da kesik yaralar vardı. Pantolonu çıkarılmıştı ve penisi kesilmişti.

    KURBANININ KARISI CANSIZ BEDENİ BULDU

    Cansız bedeni kurbanın eşi buldu. Polise kocasının evcil köpekleri için kalan yiyecekleri toplamak üzere bir tapınağı ziyaret etmek için evden ayrıldığını dile getiren eş uzun süre geri dönmeyince onu aramaya çıktığını söyledi. Eşinin devrilmiş motosikletini görünce durumu hemen polise bildirdi.

    KOMŞUNUN EVİNDEN CİNAYET SİLAHI ÇIKTI

    Polis cinayetin olası nedenlerini araştırdı ve ölen kişinin sık sık komşusu 58 yaşındaki Apiphat ile arazi sınırı konusunda tartıştığını keşfetti. Apiphat başlangıçta cinayetle herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti ve polisin evini aramasına izin verdi. Polis memurları, Apiphat'ın mülkünde bir gölette saklanmış, cinayette kullanıldığı düşünülen bir bıçak buldu ve bu da onu itiraf etmeye yöneltti. Polis, Apiphat'a yönelik yasal suçlamaları henüz açıklamadı ancak bugün onu yeniden canlandırma için suç mahalline götürdü.

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    Tayland
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