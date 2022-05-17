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Komşusu tarlada ölü köpek buldu! Sonrasında dehşet saçtı

17.05.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Tire ilçesinde Ethem Öz (60) isimli şahıs, komşusu Turgay Yuvalı'yı (40) tarlasına ölü köpek bıraktığı iddiasıyla av tüfeğiyle vurdu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Yuvalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Komşusu tarlada ölü köpek buldu! Sonrasında dehşet saçtı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Tire'nin kırsal Derebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ethem Öz ile tarla komşusu Turgay Yuvalı arasında iddiaya göre tarlada ölü köpek bulunması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Öz, av tüfeği ile Yuvalı'ya ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle ağır yaralanan Yuvalı, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Yuvalı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yuvalı'nın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli Ethem Öz ise jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı.

'BİR ANLIK ÖFKEYLE ÖLDÜRDÜM'

Gözaltına Öz, ifadesinde tarlasına ölü köpek attığı için Yuvalı'yla tartıştıklarını belirterek, "Bir anlık öfkeyle tüfeğimi ateşleyip öldürdüm" dedi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öz, tutuklandı.

(DHA)

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