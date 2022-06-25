Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu! Bir anda karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Clearwater bölgesinde ismi açıklanmayan bir kadın, 26 yaşındaki komşusu Justin Wright’in evine girdiğini, yatak odasında uzandığını ve durumu fark etmesi üzerine kendisine saldırdığını iddia etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kadın ve komşusu arasındaki ilişkiyi bilmediklerini ve Wright’in eve nasıl girdiğini henüz belirlemediklerini açıkladı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak araştırmalarını derinleştirdiklerini ifade eden polis ekipleri, kadının Wright’i vurmasını nefsi müdafaa olarak değerlendirdiğini söyledi. Polis Şefi Dan Slaughter düzenlediği basın toplantısında, silahın yasal olarak kadının adına ruhsatlı olduğunu ve Wright’in herhangi bir suç geçmişinin bulunmadığını ifade etti.



