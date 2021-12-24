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Komşusunun deposundan sıvan sıyı görünce şaşırdı! “Kana benziyordu”

24.12.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ashley Money isimli bir sosyal medya kullanıcısı taşınma sırasında eşyalarını koyabilmek için mini bir depo kiraladı. Komşusunun deposundan sızan lekeyi TikTok’tan paylaşan Money, takipçilerinden yorum istedi. Takipçileri durumu Dexter bölümüne benzeterek kan olabileceğini dile getirdi.

Komşusunun deposundan sıvan sıyı görünce şaşırdı! “Kana benziyordu”

Eşyalarını koyabilmek için mini bir depo kiralayan Money, komşusunun deposundan sızan bir lekeyle korku dolu anlar yaşadı. Ashley Money, yakın zamanda bir ev satın aldığını ancak ihbar süresi nedeniyle yeni bir eve taşınmadan önce tüm eşyalarını koyabilmek için bir depo kiraladığını açıkladı.

Deponun anahtarının kendisine verilmesinden sonra Money, ilginç bir detay keşfetti. Keşfini TikTok’tan yaptığı paylaşımla takipçilerine gösteren Money, komşunun deposundan sızan kahverengimsi kırmızı bir lekeye dikkat çekti. Money gönderisine, “Bunun ne olduğundan emin değilim. Taşınıyorum ve bu yüzden tüm eşyalarımı koymak için depo kiraladım. Depoya vardığımda ise bu lekeyle karşılaştım. Sizce bu ne?” notunu ekledi.

KORKU FİLMİ SENARYOLARI ÜRETİLDİ

kan leke

Money’in gönderisi kısa sürede takipçileri tarafından binlerce izlenmeye ulaştı. Takipçilerinin büyük bir kısmı lekenin kendilerini Amerikan suç draması Dexter’de hissettirdiğini söyledi. Takipçilerinden biri Money’in gönderisine, “Bana orada çürüyen bir ceset olduğunu ve buzdolabının çalışmadığını söyleme” diyerek ilk komplo teorisini ortaya attı.

Takipçilerinin lekenin tam olduğuna yönelik olarak görüş birliğine varması üzerine Money, lekenin kan olup olmadığını test etmek için hidrojen peroksit satın aldı. Kan olması durumunda lekenin tepkimeden dolayı köpürmesi gerekiyordu. Money, hidrojen peroksidi lekenin üzerine döktü. Son durum hakkında takipçilerine bilgi veren Money, “Kan değil. Çünkü kabarcık yok. Dokunmak istemiyorum.” diye konuştu.

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DEPONUN AÇILMASINI İSTEDİ

Komşularından depoyu açmalarını isteyen ve personelden mevcut durum hakkında bilgi aldığını dile getiren Money, “Sonunda saklanmalarına izin verilmeyen bir şey oldu. Komşunun deposundaki sıvı benim eşyalarıma bulaşmadı. Personel depodan gelen sıvının pas olduğunu dile getirdi. Onun bir ceset olmadığına dair güvence aldım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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