Komşusunun müzik sesinden rahatsız oldu! Av tüfeğini alıp üstsüz bir şekilde soluğu balkonda aldı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Newport bölgesinde 46 yaşındaki Billy Price isimli bir adam komşusunun yüksek müzik dinlemesine sinirlendi.

Eline av tüfeğini alarak balkona koşan Price, komşusunu ölümle tehdit edince komşu durumu polise bildirdi.

Polisler Price'in evinde arama yaptıklarında çok sayıda silah ve patlayıcı madde buldu. Gwent Polisi tarafından yayınlanan görüntülerde Price'ın gömleksiz halde, elinde silahla Newport'taki dairesinden kaçtığı görülüyor.Price, altı yıl hapis ve 4 yıl uzatılmış lisans süresine mahkum edildi.







