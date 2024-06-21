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    4. Komşusunun müzik sesinden rahatsız oldu! Av tüfeğini alıp üstsüz bir şekilde soluğu balkonda aldı

    Komşusunun müzik sesinden rahatsız oldu! Av tüfeğini alıp üstsüz bir şekilde soluğu balkonda aldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.06.2024 09:07
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Newport bölgesinde 46 yaşındaki Billy Price isimli bir adam komşusunun müzik sesinden rahatsız oldu. İki komşu arasında başlayan tartışmanın ardından Price, eline av tüfeğini alarak balkona koştu. Üstsüz bir şekilde elindeki av tüfeğiyle komşusunun balkona çıktığını gören adam ise polise haber verdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Komşusunun müzik sesinden rahatsız oldu! Av tüfeğini alıp üstsüz bir şekilde soluğu balkonda aldı

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Newport bölgesinde 46 yaşındaki Billy Price isimli bir adam komşusunun yüksek müzik dinlemesine sinirlendi.

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    Eline av tüfeğini alarak balkona koşan Price, komşusunu ölümle tehdit edince komşu durumu polise bildirdi.

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    Polisler Price'in evinde arama yaptıklarında çok sayıda silah ve patlayıcı madde buldu. Gwent Polisi tarafından yayınlanan görüntülerde Price'ın gömleksiz halde, elinde silahla Newport'taki dairesinden kaçtığı görülüyor.Price, altı yıl hapis ve 4 yıl uzatılmış lisans süresine mahkum edildi.

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